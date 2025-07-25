Косметолог объяснила, как отличить подделку в космецевтике

Космецевтическое средство решает какую-то конкретную проблему с кожей, поэтому если на этикетке заявлен целый спектр положительных свойств, то это может говорить о подделке.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева.

"Космецевтика отличается от косметики тем, что в ее составе содержатся более активные компоненты, которые нацелены на решение той или иной задачи, например, акне или пигментации. Подобные средства не будут обещать много всего. Если на тюбике перечислено огромное количество положительных качеств, то это просто маркетинговый ход", - заявила эксперт.

Васильева добавила, что обычное косметическое средство создано для того, чтобы просто увлажнять и питать эпидермис, в то время как у космецевтики есть определенная миссия. По словам врача, за счет своих активных ингредиентов такие продукты, например, хорошо борются с гиперпигментацией.

Эксперт обратила внимание, что космецевтические средства требуют строгого соблюдения регламента, описанного в инструкции. Васильева отметила, что именно врач должен объяснить пациенту, как вводится тот или иной препарат, через какое время он меняется и когда к нему добавляется еще что-то из этой линейки.

"У меня была пациентка, которой я настойчиво объясняла, что прописываю ей средство с максимально мощным составом и его нужно наносить исключительно локально. Но она распределила его на все лицо, даже на нежную зону вокруг глаз. Утром она проснулась с ожогом на лице", - рассказала косметолог.