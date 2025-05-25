Косметолог перечислила полезные в уходовой косметике витамины

Как наш организм нуждается в правильном питании и насыщении полезными веществами, так же этого требует и кожа.

Как передает Day.Az, косметик-эстетист, технолог бренда косметики Aravia Laboratories Ольга Перевозщикова рассказала "Известиям", какие витамины особенно важны для эпидермиса и как их применять.

Эксперт отметила, что в составе бьюти-средств самыми важными для здоровья кожи лица и тела считаются витамины А, Е и С. Витамин А в виде ретинола стоит использовать уже после 25 лет. Именно в этом возрасте синтез коллагена и эластина начинает снижаться, а ретинол препятствует этому, уменьшая вероятность появления морщин. Также витамин А хорошо регулирует секрецию кожного себума и подходит для восстановления проблемной кожи.

По ее словам, витамин С тоже позитивно влияет на выработку коллагена и эластина, нейтрализует свободные радикалы, позволяет осветлить пигментные пятна. Витамин Е близок по характеристикам к А и С, он замедляет процессы старения кожи и отлично увлажняет.

Косметик-эстетист объяснила, что витамины С и Е прекрасно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Например, С имеет подсушивающий эффект, а витамин Е - увлажняющий. Масло витамина Е в комбинации с витамином С помогает уменьшить пигментацию, разгладить рубцы от постакне, обеспечить антиоксидантную защиту кожи. Но витамины А и С лучше использовать по отдельности: например, витамин С - днем, витамин А - вечером.

Витамины С, А и Е можно сочетать со многими другими компонентами, например с гиалуроновой кислотой, центеллой азиатской, санскринами.

"Я рекомендую использовать витаминный крем с антиоксидантным комплексом, он содержит самые важные витамины, ниацинамид и Д-пантенол. Такое сочетание компонентов восстанавливает кожу, оберегает от фотостарения, выравнивает тон и текстуру, повышает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а также защищает от негативного воздействия окружающей среды", - добавила Перевозщикова.

По ее словам, стоит тщательно отнестись к подбору крема для чувствительной или проблемной кожи. На средстве должна быть специальная маркировка, а в составе - увлажняющие компоненты. Но не стоит пугаться, если в начале применения ретинола (витамина А) появляются покраснения или шелушения на коже. Это нормальная реакция в период адаптации, со временем эти проявления уйдут.

Технолог посоветовала не забывать и о том, что не только лицо нуждается в витаминах, но и кожа всего тела. Кремы для него обладают более плотной текстурой, чтобы обеспечивать длительное увлажнение для больших участков эпидермиса. Такой комплексный подход к уходу поможет коже дольше оставаться гладкой, упругой и молодой.