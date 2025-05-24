Дерматолог рассказала о способах минимизировать последствия от солнечных ожогов

С наступлением тепла всё больше людей выходят греться на солнце, однако далеко не все из них после долгой зимы вспоминают о должной защите.

Как предотвратить появление солнечных ожогов, распознать их и лечить, "Известиям" рассказала дерматолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева, передает Day.Az.

Чрезмерное ультрафиолетовое излучение не только вызывает болезненные повреждения, но и повышает риск развития рака кожи - меланомы, напомнила эксперт.

"Солнечные ожоги у взрослых проявляются покраснением, болезненностью и отеком кожи, которые могут возникнуть спустя 2-6 часов после воздействия солнца. У детей кожа более нежная, поэтому симптомы появляются быстрее и выражены сильнее. В тяжелых случаях образуются волдыри, наполненные прозрачной жидкостью, может повышаться температура тела", - рассказала Филева.

Особую опасность представляют ожоги у младенцев до года и у людей со светлой кожей (первый-второй фототип). У них даже кратковременное пребывание на солнце без должной защиты может вызвать серьезные повреждения, пояснила специалист. Она добавила, что в группе риска также находятся люди, принимающие некоторые антибиотики (тетрациклин, доксициклин), противогрибковые или противовоспалительные средства. Это фотосенсибилизирующие препараты, они повышают чувствительность кожи к воздействию УФ-лучей, объяснила эксперт.

Также эксперт рассказала о том, как оказать первую помощь при ожоге. Прежде всего, необходимо охладить кожу компрессом, например, смоченным прохладной водой полотенцем. Затем следует нанести специальные противоожоговые средства с пантенолом или алоэ вера. Важно избегать жирных кремов и масел, которые создают пленку и ухудшают теплоотдачу. Необходимо пить больше воды, чтобы восстановить водный баланс, а при сильных болях можно принять парацетамол или ибупрофен, отметила Филева.

"Обратиться к врачу следует при появлении обширных волдырей, признаков инфицирования (если в ране появился гной, не спадает или усиливается покраснение), сильной головной боли, тошноты, спутанности сознания. Особенно опасны ожоги, занимающие более 10% поверхности тела у детей и 15% у взрослых. В таких случаях может потребоваться стационарное лечение", - сказала она.

Филева напомнила, что для того, чтобы защитить кожу от солнца, необходимо использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30 для взрослых и 50 для детей. Наносить крем следует за 15-20 минут до выхода на солнце, дожидаясь полного впитывания, и обновлять каждые два часа и после каждого купания. В период максимальной солнечной активности - с 11:00 до 16:00 - лучше находиться в тени. Детям до трех лет рекомендуется вообще избегать прямых солнечных лучей. Тело необходимо прикрывать одеждой, желательно из натуральной ткани светлых оттенков, носить головные уборы и солнцезащитные очки с UV-фильтром.

"Важно понимать, что безопасного загара не существует. Каждый солнечный ожог увеличивает риск преждевременного старения кожи и развития онкологических заболеваний. Особенно опасны повторные ожоги в детском возрасте: они в несколько раз повышают вероятность меланомы в будущем", - подытожила эксперт.