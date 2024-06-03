3 июня 2024

3 июня 2024 10:45

Упражнения для избавления от второго подбородка

Врач-остеопат и эксперт по здоровью Надя Алибхай назвала упражнения для избавления от второго подбородка. Ее слова приводит "Доктор Питер",передает Day.Az.

По ее словам, эта проблема чаще всего связана с возрастом, однако ее можно решить, выполняя несколько упражнений. Алибхай рекомендовала доставать языком до носа, а также делать "львиный зевок". "Суть этого упражнения в том, чтобы широко открыть рот и высунуть язык как можно дальше, подобно зевающему льву", - рассказала врач.

Алибхай также рекомендовала делать упражнение "воздушный поцелуй". "Сядьте с прямой спиной и расслабьте плечи. Затем наклоните голову назад, чтобы посмотреть на потолок. В этом положении вытяните губы, словно вам хочется поцеловать потолок", - отметила врач.


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