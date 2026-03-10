10 марта 2026

10 марта 2026 11:48

Названы компоненты духов, которые могут вызвать аллергию

Такие компоненты, как лимонен, циннамаль и эвгенол в составе духов могут спровоцировать приступ аллергии, предупредил "Газету.Ru" доцент кафедры госпитальной терапии им. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин, передает Day.Az.

"Существует список из 26 веществ, которые могут вызвать аллергию. Его достаточно легко найти. Производители обязаны указывать аллергены на упаковке к духам. Чаще всего аллергия на духи может появляться у людей, у кого есть аллергия на цитрусы, на корицу, гвоздику, так как именно компоненты этих продуктов (лимонен, циннамаль, эвгенол) могут вызвать реакцию", - объяснил доктор.

Качественные духи можно использовать всем, особенно если наносить их не на кожу, а на одежду.

"При тяжелой неконтролируемой бронхиальной астме, других атопических, аллергических заболеваниях следует минимизировать количество. Но надо отметить, что развитие реакции обычно требует попадания вещества на кожу. Вдыхание душистого вещества почти никогда не вызывает неблагоприятной реакции", - заметил доктор.

Врач рассказал, что современная парфюмерия безопасна, если производится легально. Использование парфюмерных компонентов жестко регламентируется: компоненты выводятся из обращения, если обнаруживается даже небольшое, но явное влияние на здоровье.

"Поэтому токсичные вещества скорее могут попасть в духи, если их произвели из сомнительного сырья и в сомнительных условиях. Не следует приобретать подделки, так как задача их производителей максимально удешевить производство. Качественные духи могут производить крупные бренды с огромными тиражами, позволяющими удешевить итоговую стоимость флакона. Более мелкие компании, а особенно, индивидуальные производители несут больше издержек и качество их продукции зависит только от их совести", - объяснил врач.


Просмотров: 149

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Не женское дело

18 мая 2022 12:56

  • 2 828
Ловушка для музы: 5 простых способов поймать вдохновение

Не женское дело

1 января 2017 10:04

  • 4 856
Как сделать интересным и стильным аккаунт в Инстаграм - ФОТО

Не женское дело

19 апреля 2016 15:44

  • 5 602
Главные ошибки, которые мы совершаем, пакуя чемодан - ФОТО

Не женское дело

28 марта 2016 08:48

  • 6 213
Десять опасных находок, которые могут вам навредить

Не женское дело

25 марта 2016 13:38

  • 7 888
Вещи в мужском стиле, которые должны быть в твоем гардеробе - ФОТО

Не женское дело

24 марта 2016 13:22

  • 6 461
Духи, туалетная вода, парфюм - в чем разница - ФОТО

Не женское дело

5 марта 2016 17:09

  • 8 734
Татуировки на теле: вред или польза?

Не женское дело

22 февраля 2016 14:55

  • 4 448
Растения, открывающие дверь в мир любви - ФОТО

Не женское дело

28 января 2016 22:01

  • 4 114
Селфи мешают личной жизни

Не женское дело

21 января 2016 17:05

  • 4 528
Пить или не пить: мифы и правда об алкогольных напитках