Названы компоненты духов, которые могут вызвать аллергию

Такие компоненты, как лимонен, циннамаль и эвгенол в составе духов могут спровоцировать приступ аллергии, предупредил "Газету.Ru" доцент кафедры госпитальной терапии им. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин, передает Day.Az.

"Существует список из 26 веществ, которые могут вызвать аллергию. Его достаточно легко найти. Производители обязаны указывать аллергены на упаковке к духам. Чаще всего аллергия на духи может появляться у людей, у кого есть аллергия на цитрусы, на корицу, гвоздику, так как именно компоненты этих продуктов (лимонен, циннамаль, эвгенол) могут вызвать реакцию", - объяснил доктор.

Качественные духи можно использовать всем, особенно если наносить их не на кожу, а на одежду.

"При тяжелой неконтролируемой бронхиальной астме, других атопических, аллергических заболеваниях следует минимизировать количество. Но надо отметить, что развитие реакции обычно требует попадания вещества на кожу. Вдыхание душистого вещества почти никогда не вызывает неблагоприятной реакции", - заметил доктор.

Врач рассказал, что современная парфюмерия безопасна, если производится легально. Использование парфюмерных компонентов жестко регламентируется: компоненты выводятся из обращения, если обнаруживается даже небольшое, но явное влияние на здоровье.

"Поэтому токсичные вещества скорее могут попасть в духи, если их произвели из сомнительного сырья и в сомнительных условиях. Не следует приобретать подделки, так как задача их производителей максимально удешевить производство. Качественные духи могут производить крупные бренды с огромными тиражами, позволяющими удешевить итоговую стоимость флакона. Более мелкие компании, а особенно, индивидуальные производители несут больше издержек и качество их продукции зависит только от их совести", - объяснил врач.