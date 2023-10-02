Мечтаете о короткой стрижке? Вот 5 лучших вариантов, которые стоит примерить в этом сезоне

Самые модные стрижки сезона осень-зима 2023/24 - непременно короткие. И доказательства этому мы видим не только на подиумах, но и в образах главных звездных модниц. Впрочем, короткая стрижка короткой стрижке рознь, и чтобы выглядеть действительно стильно, важно выбрать вариант, подходящий именно вам. Ниже вы найдете 5 классных идей, среди которых точно отыщется "та самая" стрижка.

Пикси с челкой

Стрижка пикси, кажется, никогда не покидала модную арену, однако в этом сезоне ее популярность заметно выросла. Слегка удлиненная сзади, мягко открывающая уши, "мальчишеская", но в то же время женственная стрижка была замечена не только на подиумах, но и на звездных модницах. Например, с длинными локонами в пользу пикси рассталась модель Грейс Элизабет: она носит стрижку с длинной прямой челкой и постоянно экспериментирует с укладками.

Бикси

Экс-ангел Victoria's Secret Тейлор Хилл на кардинальную смену имиджа решилась совсем недавно. Выбор модели пал на стрижку бикси - комбинацию пикси и боба. В итоге получается очень-очень короткое каре с каскадом и ярко выраженными "слоями". Стрижка одинаково хорошо подходит обладательницам прямых и вьющихся волос: первым она придаст недостающий объем, а вторым - четкую текстуру и упругий завиток. Вы можете последовать примеру Тейлор и добавить к стрижке рваную челку или обойтись без нее.

Гарсон

Стрижку гарсон от пикси отличает длина: волосы на висках и затылке должны стать еще короче, в то время как центральная часть волос остается достаточно длинной. Даже несмотря на то, что стрижка действительно очень короткая, у вас остается простор для экспериментов с укладкой. Волосы можно гладко зачесывать, а можно создавать небрежную текстуру, взъерошившая волосы пальцами у корней. Австрийская модель Грета Элиза Хофер носит гарсон разными способами: образы получаются не похожими друг на друга, но всегда эффектными.

Микро-боб

Хейли Бибер так гармонично выглядит с каре, что мы уже и забыли о том, что еще год назад она носила длинные локоны. При этом модель не перестает экспериментировать с формой: добавляет легкий каскад, отращивает и снова укорачивает длину. Пожалуй, одна из самых стильных вариаций короткой стрижки, которую примеряла Хейли, - микро-боб с ровным срезом. Длина такой стрижки должна быть буквально на пару сантиметров линии подбородка. При желании волосы можно уложить в легкие локоны или заколоть пряди у лица в модную "мальвинку".

Укороченный маллет

Еще одна стрижка, которая уверенно держится в списке трендов на протяжении последних нескольких сезонов - укороченный маллет. Да, именно укороченный: версия с длинными прядями сзади, как носил Дэвид Боуи, сейчас неактуальна. Такой маллет с эффектной рваной челкой носит немецкая актриса Эмилия Шуле, и смотрится стрижка одинаково эффектно и в расслабленных, и в элегантных образах.

thesymbol.ru