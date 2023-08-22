Модные прически для длинных волос

Длинные густые волосы - это, безусловно, очень красиво. Правда иногда носить их распущенными бывает неудобно и тяжело. Здесь на помощь придут прически, которые станут стильной деталью вашего образа и подчеркнут красоту волос. Самые классные идеи мы подсмотрели у звездных обладательниц длинных локонов - вот три из них.

"Мальвинка"

"Мальвинка" неожиданно для нас стала одной из самых модных причесок сезона. Все началось с Met Gala, куда с такой прической пришли сразу несколько знаменитостей, включая Джиджи Хадид, Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Эмили Ратаковски, а сейчас ее облюбовала Никола Пельтц. "Мальвинка" выглядит стильно, проста в исполнении, а еще - позволяет убрать мешающиеся пряди у лица, оставив основную массу волос распущенной. Волосы у лица можно зачесать гладко и закрепить при помощи стайлинга, а можно - небрежно заколоть крабиком, выпустив пряди у лица. Одним словом - вариантов масса.

Высокий хвост

Если "мальвинка" отлично получится и на коротких волосах, то возможность носить высокий хвост есть только у обладательниц длинных локонов. Несмотря на простоту этой прически, она дает достаточно большой простор для экспериментов. Вы можете повторить прическу Дуа Липы с премьеры "Барби": для этого вам понадобится гладко зачесать волосы назад при помощи геля, а сам хвост идеально вытянуть при помощи утюжка. Есть и более романтичные вариации этой прически, которые потребуют куда меньше укладочных средств. Например, можно собрать предварительно уложенные в крупные локоны волосы и выпустить две эффектные пряди у лица.

Гладкий пучок

За последние пару лет пучок из прически, которую мы делаем за пару секунд перед тем, как умыться, превратился в главный бьют-тренд. Это универсальная прическа, которая позволит полностью убрать волосы (особенно актуально это бывает в жару) и выглядеть при этом очень стильно. Классический вариант в стиле "тихой роскоши" часто носит Роузи Хантингтон-Уайтли: модель зачесывает волосы назад и фиксирует их на средней высоте. Вы же можете экспериментировать с пробором и высотой пучка, а также добавлять различные аксессуары.

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