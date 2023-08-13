Что делать, если тебя плохо подстригли: советы парикмахеров, которые помогут всё исправить

Стрижка оказалась неудачной? Не стоит выскакивать из салона, едва сдерживая слезы - есть простые способы решить проблему.

Многие мастера говорят, что одна из самых раздражающих "вежливых" привычек клиенток - молчать, когда их что-то не устраивает. Настоящий профессионал не упустит случая исправить оплошность и вернуть тебе хорошее настроение - вот что для этого надо сделать.

Правило первое и главное: не молчи во время стрижки!

"Конструктивная критика всегда полезна, - говорит парикмахер Шантис Мишель. - Если вам кажется, что что-то идет не так, сразу говорите об этом. Тогда стилист сможет остановиться до того, как будет слишком поздно - например, когда волосы окажутся слишком коротко обрезанными". Так что поменьше отвлекайся на телефон - смотри на то, что делает мастер, и не стесняйся задавать вопросы или останавливать его.

Правило второе: говори по существу

Когда мы расстроены, велико желание высказаться эмоционально - например, бросить что-то вроде: "Это просто ужасно!" Однако такие реплики никак не помогут стилисту понять, что именно надо делать, чтобы ты осталась его клиенткой (а большинство парикмахеров хотят именно этого). Поэтому возьми себя в руке и сосредоточься на том, что тебе не нравится: слишком короткая челка, не тот оттенок пепельного или невозможность уложить волосы так, как ты привыкла.

Правило третье: будь вежливой

Мы хорошо понимаем твое желание сообщить парикмахеру всё, что ты о нем думаешь, особенно когда после слов: "Просто удалите секущиеся кончики", - исчезают 30 сантиметров волос. Мишель советует оставаться вежливой - это позволит стилисту сохранить искреннее желание всё исправить - конечно, когда это возможно.

Правило четвертое: вноси предложения

Никто не ожидает, что ты в подробностях расскажешь профессионалу, как исправить неудачную стрижку, однако начать диалог очень важно. "Дайте мастеру зацепку, - советует парикмахер Коди Ренегар. - Ему важно понимать, как вы представляете себе улучшение ситуации".

Правило пятое: убедись, что дело не в укладке

Вернувшись домой, проверь, не вызвано ли твое недовольство не самой стрижкой, а тем, как стилист уложил волосы. Возможно, когда ты сделаешь это привычным способом, проблема решится сама собой.

Лайфхак не сработал? Тогда попробуй другие способы укладки и аксессуары для волос: например, слишком короткую челку можно сдвинуть назад при помощи модной повязки на голову, пока волосы не отрастут.

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