Дрейпинг: винтажный тренд в макияже, который изменит твое лицо

Ты уже давно в курсе, что контуринг - это коррекция формы лица с помощью хайлайтера и темной пудры с серым подтоном, которая имитирует эффект тени. Дрейпинг - один из способов сделать лицо более фактурным, но с помощью румян! Звучит дико, не правда ли?

Немного истории

На самом деле, все новое - хорошо забытое старое. Технику дрейпинга придумал еще в 70-х звездный визажист Вэй Бенди, работавший с Мадонной и Шер. В двух словах смысл техники заключается в том, чтобы сделать легкий контуринг, не используя при этом коричневый корректор, а орудуя лишь румянами и хайлайтером.

Таким образом, румяна были главным бьюти-продуктом в 70-е, когда ценились яркий макияж и некоторая эпатажность. Но мода переменчива: в последнее время нам только и твердили о том, что румянами нужно пользоваться крайне аккуратно и уж тем более никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах не делать ими контуринг. Что ж, выяснилось, что некоторые правила исчезают также быстро, как появляются.

Технику дрейпинга предложил вернуть не кто-нибудь, а сам Марк Джейкобс. Модельер выпустил под своим брендом коллекцию двухцветных румян Air Blush Soft Glow Duo, которые как раз предназначены для создания модных образов. Но мы, справедливости ради, отметим, что для этого подойдут совершенно любые румяна! Главное, чтобы они не были слишком яркими - выбирай спокойные оттенки: персик, пыльная роза, розово-бежевый.

Зачем тебе дрейпинг

Румяна - это многофункциональный продукт, а пользоваться такими очень удобно. Большинство румян легко могут стать тенями, а еще они легко позволяют при помощи двух-трех цветов создать законченный макияж. Кроме того, дрейпинг позволяет добиться самых разных эффектов: от лифтинга и до придания объема.

Как сделать дрейпинг

Итак, тебе пригодится три основных средства: пудра, румяна двух оттенков (светлее и темнее) и хайлайтер. Если у тебя сухая кожа, то работать лучше с кремовыми текстурами, если нормальная, жирная или комбинированная - используй сухие продукты.

Пушистой кистью слегка припудри область щек и скул. Это нужно, чтобы в дальнейшем случайно не нанести румяна "пятном" и хорошо их растушевать.

Возьми скошенную кисть для корректора. Румяна темного оттенка наноси вдоль скулы, по диагонали - от уха до середины щеки. Растушевывай их сначала из стороны в сторону, а затем по направлению вверх.

Затем возьми румяна более светлого оттенка и нанеси их, как обычно, на яблочки щек. Совет: можешь улыбнуться и слегка коснуться кистью выступающей части. Помни, что растушевывать румяна всегда нужно начиная от яблочек щек по направлению к виску, а ни в коем случае не наоборот.

Немного светлых румяна нанеси и на виски - это придаст лицу более свежий вид.

Хайлайтером выдели выступающую косточку под глазами, чтобы сделать лицо более скульптурным. Готово!

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