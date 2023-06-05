4 способа как собрать волосы в хвост, чтобы выглядеть стильно

Сложно придумать прическу более универсальную, чем хвост. Он открывает лицо, позволяет убрать волосы, чтобы они не мешали, выглядит отлично, даже если вы не мыли голову пару дней, а еще идет абсолютно всем и уместен в любой ситуации. Тем не менее, даже такие классические прически подвержены влиянию трендов. Рассказываем, о четырех способах собрать волосы в хвост, чтобы выглядеть стильно этим летом.

Низкий хвост

Самая простая вариация прически, которая смотрится хорошо даже на достаточно коротких волосах. Вам понадобится только расческа с мелкими зубчиками и резинка для волос. Она, в идеале, должна быть из шелка - так она точно не травмирует волосы. Пробор можно сделать любой, главное, чтобы волосы от корней и до самого затылка лежали ровно, а пряди не выбивались беспорядочно в разные стороны. Хвост необходимо зафиксировать в самой нижней из возможных точек - примерно там, где голова переходит в шею.

В стиле 60-х

Сложно объяснить, чем вызвана такая популярность стиля 60-х среди актуальных бьюти-трендов, но макияж и прически тех лет то и дело можно увидеть на красных дорожках и в соцсетях инфлюенсеров. Одна из знаковых причесок 60-х - высокий пышный хвост с небольшим начесом. Это идеальная прическа для обладательниц длинных густых волос. Если хорошо зафиксировать хвост резинкой, он спокойно будет держаться весь день, не доставляя ни малейшего дискомфорта.

Классический вариант

Не меньшей актуальностью в этом сезоне пользуется самая классическая вариация конского хвоста. Делается он буквально за пару минут. Вам понадобится только зачесать волосы назад и закрепить резинкой в середине затылка. Не стоит использовать слишком стильных средств фиксации - пускай волосы у корней выглядят натурально. Чтобы прическа смотрелась интереснее, хвост можно украсить трендовым в этом сезоне бантом или крупной заколкой.

С гладко зачесанными волосами

Чтобы сделать любимую прическу сестер Хадид вам понадобятся не только расческа и резинка, но и средство для укладки. Это должен быть гель или мусс, который позволит идеально гладко зачесать волосы. Их стоит разделить на прямой пробор и расчесывать слегка по диагонали, чтобы они равномерно сошлись в один хвост на макушке. Еще один вариант действительно стойкой прически, которую можно смело носить с утра до вечера.

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