25 мая 2023

25 мая 2023 09:20

Хотите освежить образ перед летом? Вот 4 окрашивания, которые в тренде прямо сейчас

Медовый блонд

Жюстин Люпе

Летом традиционно хочется добавить в бьюти-образ больше теплых оттенков. Поэтому на смену платиновому и жемчужному блондам, которые мы носили зимой, приходит медовый. На английском этот оттенок называется Expensive Honey, что дословно переводится как "дорогой мед". Так что если вы искали цвет, способный сделать образ роскошным - это то, что вам нужно. Особенность медового блонда в оттенке - он теплый, с легким карамельным подтоном, но при этом не желтит. Благодаря этому он подойдет обладательницам практически любого оттенка кожи.

"Выгоревший" каштановый

Хейли Стейнфилд

Для обладательниц темных волос среди трендов тоже нашелся эффектный вариант - "выгоревший" каштановый. Разница лишь в том, что действительно выгоревшие волосы часто выглядят тусклыми и безжизненными (да, ультрафиолет вреден не только для кожи), а искусственные солнечные "блики", наоборот, добавят окрашиванию яркости, а волосам - визуальной густоты. Окрашивание выполняется максимально просто: в технике Air touch осветляется небольшая часть верхних прядей, а затем - тонируется в золотисто-карамельный оттенок. Лучше варианта на лето не найти. 

"Грязный" блонд

Сидни Суини

Еще одна естественная вариация блонда для тех, кому медовый все же покажется слишком теплым, - "грязный" блонд. Его принцип в том, чтобы приблизить оттенок ваших волос к натуральному блонду. Окрашивание немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В зависимости от того, какого цвета ваши волосы были изначально, их необходимо будет затонировать сразу несколькими близкими друг к другу оттенками - только так получится добиться натурального "объемного" эффекта. Если все сделать правильно, цвет будет выглядеть настолько естественно, будто вы вообще никогда не красили волосы. 

Сомбре

Рита Ора

По названию легко догадаться, что это окрашивание - "родственник" омбре. Единственная разница - в мягкости перехода. Слово "сомбре" образовано сложением слов soft + ombre - а это значит, что переход от темного к светлому в таком окрашивании должен быть куда более естественный и размытый. Мастеру необходимо будет мягко "растянуть" цвет от корней к кончикам, избегая резких переходов. Главный плюс такого окрашивания - его не нужно часто обновлять. Даже с отрастающими корнями переход получится естественным и почти незаметным.

thesymbol.ru


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