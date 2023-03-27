10 идей маникюра для тех, кто не может отпустить классический френч

Очередная тенденция нулевых стремительно захватила список трендов на модную арену вернулся давно забытый французский маникюр. В этом году он не планирует сдавать своих позиций, однако в 2023 френч приобрел свою самую яркую форму. Если вы никак не можете откататься от классического французского маникюра, но душа просит экспериментов, мы собрали самые модные способы разнообразить привычный дизайн.

Перевернутый

Название маникюра (альтернативный вариант - "френч наоборот") весьма красноречиво объясняет суть дизайна. Если в классическом французском маникюре цветом выделяется кончик ногтя, то в новой вариации - контрастная линия повторяет очертания основания ногтя. При этом вы можете свободно экспериментировать с дизайном. Если хочется сделать яркий акцент, выбирайте контрастные оттенки: это может быть темная цветовая гамма или наоборот самые сочные тона. Осторожно стоит обходиться только с оттенками синего и фиолетового: у основания ногтя они могут напоминать синяки.

Омбре

На самом деле, френч-омбре мало чем отличается от обычного градиентного маникюра. Здесь есть лишь одно правило, переход должен выглядеть как классический французский маникюр. То есть состоять из двух цветов и иметь понятное разделение на основную часть и "кончик". Консерваторам придется по вкусу дизайн в классических для френча цветах: пускай нюдовая или слегка розовая база переходит в белый лак на кончике ногтя. Этот дизайн всегда уместно смотрится и визуально делает руки более утонченными (особенно, если форма ногтя - миндаль или овал).

Двойной

Как несложно догадаться из названия, "двойной" френч подразумевает, что контрастная полоска на кончике ногтя будет не одна. При этом вариаций исполнения трендового дизайна существует огромное множество. Самый простой способ - добавить вторую полосу, идеально повторяющую форму первой. Они могут близких оттенков одного цвета или контрастными. Не бойтесь добавлять к такому маникюру глиттер, разнообразные втирки, глазированное или бархатное покрытие.

С рисунком

Попробуйте нанести на "кончики" принт. Принцип выполнения маникюра привычный: основная часть ногтя покрывается бесцветной базой, а кончик - остается пространством для творчества. В этом году на ногтях можно рисовать все, что угодно. На волне тренда на инфантильность, в нейл-арт пришли наивные "детские" рисунки - самайлики, цветочки, облака и многое-многое другое. Рисуйте на кончиках ногтей любые картинки, которые мог бы нарисовать ребенок. Также советуем обратит внимание на анималистичные принты: они держатся в списке главных нейл-трендов уже второй год. Особенно актуальны леопард и коровий принт.

Микрофренч

В вопросе удобства, несомненно, лидируют короткие ногти, которые никак не ограничивают ваши движения и не приносят дискомфорт. При этом, небольшая длина вовсе не означает, что придется отказаться от любимого французского маникюра. Самый простой, но очень эффектный вариант - цветной микрофренч. Здесь все как обычно: нюдовая база, а вместо белого "полумесяца" - все самые актуальные цвета сезона. Не бойтесь всех оттенков зеленого, розового, голубого или фиолетового. Можно использовать один цвет, а можно сразу несколько - близких по оттенку или совершенно контрастных.

thesymbol.ru