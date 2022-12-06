12 идей новогоднего маникюра по знакам зодиака

ТЕЛЕЦ

Консервативные Тельцы не любят ежедневно подолгу мучить себя бытовыми вопросами: они все про себя давно знают и уже решили, что классический красный маникюр им подходит больше всего. А потому не сомневаются и красят ногти в красный как в рабочий, так и праздничный день. Комфорт для Тельцов превыше всего.

А вы знали, что символом наступающего 2023 года станет Черный Водяной Кролик? По мнению астрологов, чтобы задобрить "зверя" в новогоднюю ночь, нам следует нарядиться в цвета его стихии. А именно, в черный, синий, голубой и во все оттенки зеленого. Этой палитры можно придерживаться при создании праздничного макияжа и маникюра. В преддверии новогодних праздников мы решили поднять вам настроение, сделали подборку маникюров по знакам зодиака. Вне зависимости от того, верите ли вы в гороскопы или нет, лишними яркие идеи маникюра точно не будут.

ОВЕН

Стремительные овны обожают эксперименты и всеобщее внимание. Нет ни одной задачи, которую они не смогли бы решить на отлично. Разве что выбор нейл-дизайна: накрасить ногти лаком с эффектом металлик или все-таки с мерцающей втиркой? На долю секунды они замешкаются, но все равно сделают грамотный выбор.

БЛИЗНЕЦЫ

Любознательные Близнецы всегда в курсе всех событий: они знают, что сейчас в моде, но не спешат слепо следовать трендам. Переменчивость в характере не позволит им случайно сделать сумасшедший нейл-арт в стиле Марка Джейкобса или Ники Минаж. Близнецы не станут ходить с такими ногтями дольше одного дня. Поэтому чаще всего на праздники они делают аккуратный маникюр, но с изюминкой для настроения.

РАК

У Раков животная интуиция, они с предельной точностью предопределяют исход событий: будь то прогноз погоды на завтра или резкое падение курса рубля. Поэтому не удивляйтесь, если в новогоднюю ночь Раки появятся за столом не в обычных джинсах и футболке, а в воздушном платье из полупрозрачной сетки. Так они смогут подчеркнуть свой необычный "кружевной" маникюр, который привлечет внимание гостей. Случайность? Нет, просто все это уже было предопределено.

ЛЕВ

Горделивые Львы обожают праздники уже только за то, что им выпадает возможность в очередной раз проявить себя наилучшим образом. 31 декабря, когда большинство людей в панике пытаются закончить все дела, эти ребята не суетятся, а расслабляются на маникюре. Могут себе позволить, у них все под контролем. В этом году золотой лак покажется им достойным новогодней ночи, они без промедления "позолотят" ручки и приготовятся собирать комплименты.

ДЕВА

Девы - практичные и рассудительные люди. Они лучше других знают, что хорошо отдыхает тот, кто хорошо работает. Поэтому за неделю до Нового года они решительно захотят подарить себе праздничное настроение за то, что были так усердны в течение уходящего года. Если маникюр - то, конечно, нарядный, зеленый с золотыми и синими элементами, в оттенках символа 2023 Черного Водяного Кролика.