4 самых ласковых и любвеобильных знака Зодиака

Давать и получать любовь - немаловажное умение, и оно может быть определено вашим знаком Зодиака. В то время как некоторые люди наслаждаются свиданиями, держатся за руки и постоянно обнимаются, другие же ведут себя крайне сдержанно. Все зависит от личных качеств характера, привычек и воспитания партнера, а также от месяца и дня его рождения. Вот какие знаки Зодиака не стесняются проявлять свою любовь и нежность:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец - один из самых чувственных знаков Зодиака. Он любит давать и получать любовь и соединяется со своим партнером на уровне всех пяти чувств, особенно с помощью прикосновения.

Его сверхчувственность влечет как магнит. Телец очень cекcуален и стремится доставить удовольствие партнеру. Он будет исследовать ваше тело неторопливо и нежно. А после занятий любовью заключит вас в долгие и теплые объятия.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев очень ласков, сердечен и любит проявлять свои чувства, держась за руку с партнером, обнимая или прижимаясь к нему, каждый раз, когда это возможно.

Но помните, Лев тоже любит получать любовь. Он хочет купаться в восхищении и любви. Поэтому, если вы встречаетесь со Львом - уделите ему все свое внимание. Он непременно оценит это.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы очень ласковы в любви. Им нравится пребывать в отношениях, наслаждаться романтикой и нежностью. Их привязанность легка, красива и вдохновлена ​​- они будут писать вам любовные письма, посвящать песни и стихи, дарить вам подарки, цветы и внимание.

Из них получаются отличные партнеры - они позволяют своим вторым половинкам быть самими собой и ценить их за яркую индивидуальность. Но знайте, что Весы - люди социальные, поэтому они не всегда будут рядом с вами. У них много друзей и знакомых, и они жаждут побывать всюду, куда бы их ни приглашали.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Если вы - Рыбы, или встречаетесь с человеком под этим знаком Зодиака, тогда вы уже знаете, что Рыбы полны сострадания. Это самый сочувствующий знак Зодиака, понимающий всех и каждого и приспосабливаясь к ним.

Они также предпочитают взаимность, когда дело касается любви. А это означает, что обычно они пребывают в равных и любящих отношениях. Если вы заботитесь о них, они с готовностью ответят вам взаимностью. Этот знак будет любить вас безоговорочно.

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