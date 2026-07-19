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19 июля 2026 12:19

Ученые доказали наличие у мужчин черты, которая часто раздражает женщин

Австралийские ученые подтвердили, что мужчины значительно чаще женщин перестают внимательно слушать и реагировать на собеседника в условиях многозадачности. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел: искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. В исследовании приняли участие 78 мужчин и женщин.

Во время выполнения задач участникам каждые 20 секунд задавали заранее записанные вопросы, требующие развернутого ответа, например: "Что бы вы предпочли - опаздывать на 10 минут или приходить на 20 минут раньше?" Испытуемых просили отвечать так, как будто они беседуют с другим человеком.

Оказалось, что женщины справлялись с этим заметно лучше. В среднем они ответили почти на 25 из 28 вопросов, тогда как мужчины - примерно на 20. Иными словами, женщины пропустили около 12% обращений, а мужчины - почти 28%, то есть более чем в два раза чаще.

При этом качество ответов у мужчин не уступало женским. Проблема заключалась именно в том, что они чаще "отключались о разговора" - вовсе не замечали вопрос или не реагировали на него, когда были сосредоточены на других действиях.

Во втором этапе исследования независимые наблюдатели также отметили, что мужчины выглядели менее вовлеченными в разговор, прилагали меньше усилий для поддержания беседы и получали от нее меньше удовольствия.

Авторы предполагают, что мужчины могут подсознательно считать разговор менее приоритетной задачей по сравнению с другими действиями или настолько концентрироваться на текущем деле, что попросту не замечают обращенную к ним речь.

По мнению исследователей, этот эффект может объяснять распространённый бытовой стереотип о том, что женщины лучше справляются с многозадачностью. Учёные подчёркивают, что различие касается прежде всего способности поддерживать общение, а не выполнения остальных задач. Это может иметь значение не только в семейной жизни, но и в профессиях, где успешная работа зависит от постоянного обмена информацией, например в авиации, медицине или экстренных службах.


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