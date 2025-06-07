Торт от тайного поклонника погубил девушку

В Бразилии 17-летней девушки не стало после того, как она попробовала торт от неизвестного отправителя.

Как передает Day.A, об этом сообщает CNN Brazil.

Курьер привез торт Ане Луизе де Оливейра Невес на мотоцикле. Десерт сопровождался запиской "Угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел". Невес попробовала торт, и через час у нее начались диарея и рвота.

Ночью отец отвез девушку в больницу. Там ей диагностировали пищевое отравление, оказали необходимую помощь и отправили ее домой. Однако на следующий день Невес стало хуже: она упала в обморок. Ее повезли в больницу, однако по дороге у нее остановилось сердце. Врачи предположили, что девушку погубил торт от тайного поклонника.

Полиция начала расследование. В ходе него выяснилось, что торт отправил не анонимный воздыхатель, а 17-летняя подруга Невес. Она призналась, что добавила в угощение мышьяк из-за зависти к ее красоте. В ту ночь, когда Невес страдала от симптомов отравления, она осталась у нее дома и делала вид, что ничего не понимает.

На допросе преступница призналась, что Невес - ее вторая жертва. До этого она таким же образом отравила девушку, которая якобы увела у нее двух парней. Ей удалось выжить. Преступницу перевели в исправительное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.