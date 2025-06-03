Психолог назвала лучший возраст для первых отношений

В возрасте от 18 до 25 лет необходимо попробовать себя в любви и карьере, уверена психолог Елена Соловьева.

Как передает Day.Az, лучший возраст для первых отношений она назвала радиостанции "Говорит Москва".

"[В возрасте от 18 до 25 лет] должна случиться первая любовь, первые отношения, в которых мы понимаем, что такое психоэмоциональная близость и психосексуальный контакт. Если в этом возрасте происходит травматизация, не случилось таких отношений, то близость по возрасту не формируется", - объяснила Соловьева.

Психолог добавила, что в этом возрасте также необходимо попробовать и занять себя делом, работой. А если человек затянул с обучением или после обучения не устроился на работу, его идентичность может не сформироваться, резюмировала она.