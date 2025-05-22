22 мая 2025

22 мая 2025 16:44

Определена польза объятий перед сном

Нежные объятия перед сном могут существенно повлиять на уровень стресса и чувство защищенности в отношениях, выяснили американские ученые из Университета Оуберн. 

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR), показало: пары, которые ложатся спать в тесном физическом контакте - в обнимку, лицом к лицу или переплетаясь, - чувствуют себя более спокойно и уверенно.

Авторы работы проанализировали данные 143 пар, которые спят вместе. Средняя продолжительность их отношений составляла 13 лет. Ученые выяснили, что физическая близость в начале сна связана с более низким уровнем стресса, что, в свою очередь, укрепляет эмоциональную связь между партнерами.

При этом не было выявлено связи между объятиями и качеством сна. Вероятно, длительное пребывание в тесной позе может быть неудобным или мешать полноценному отдыху. Однако даже короткий контакт, по словам исследователей, может дать ощутимую психологическую пользу, прежде чем каждый из партнеров примет привычную позу для сна.

Авторы подчеркивают, что объятия - доступный способ укрепить отношения и улучшить ментальное здоровье, особенно в условиях стресса.


Просмотров: 129

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

16 мая 17:29

  • 768
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 3 340
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 9 777
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 11 608
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 13 514
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 9 012
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 12 907
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 9 911
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 6 834
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 6 874
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ