21 мая 2025

21 мая 2025 10:10

Женщина поразила мир: 25 браков за семь месяцев

В Индии задержали 23-летнюю женщину, которая за семь месяцев обманула 25 мужчин и заключила 25 фиктивных браков. 

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Economic Times.

Анурадха Пасван, получившая прозвище "невеста-беглянка", входила в организованную преступную группу. Она выходила замуж за доверчивых женихов, а через несколько дней исчезала с их деньгами, золотом и электроникой.

Мошенница действовала по отработанной схеме: ее сообщники находили жертв через мессенджер WhatsApp и брали с мужчин от 200 до 500 тысяч рупий в качестве задатка. Женщина сбегала с деньгами и ценностями, как только выходила замуж. Первый иск подал Вишну Шарма из Савай-Мадхопур, который лишился 200 тысяч рупий. Аферистка попалась, когда детективы подослали к ней переодетого правоохранителя в качестве очередного жениха.

В ходе расследования были выявлены другие участники группировки из Бхопала. Все они сейчас находятся в розыске. По данным следствия, до начала преступной деятельности Анурадха работала в больнице в штате Уттар-Прадеш и уже состояла в браке.


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