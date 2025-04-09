Ученые рассказали о влиянии семейной жизни на работу мозга

Американские ученые провели 19-летние наблюдения за состоянием мозга 24 000 человек с разным семейным статусом и пришли к неожиданным выводам. Согласно исследованию, наибольший риск развития деменции наблюдается у женщинатых и замужних людей - почти у 22% из них были обнаружены когнитивные нарушения. Похожие результаты были зафиксированы и среди вдовцов и вдов.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Alzheimer's & Dementia, сообщает Day.Az.

У разведенных людей ситуация значительно лучше - деменция развилась только у 12,8% из них. Среди одиноких мужчин и женщин этот показатель еще ниже - 12,4%.

Эти данные удивили многих специалистов, поскольку о положительном влиянии семейных отношений на здоровье написано множество работ. Самим авторам исследования пока трудно объяснить такие результаты. Возможно, семейные стрессы и проблемы негативно влияют на мозг в долгосрочной перспективе, но подобное воздействие в таких масштабах трудно объяснить.

Согласно другой версии, люди, ведущие самостоятельную жизнь, больше полагаются на свои силы и интеллект, что помогает поддерживать активность мозга. В любом случае, результаты исследования требуют тщательного анализа и, возможно, дополнительной проверки.