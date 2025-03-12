Ищущим пару людям назвали досадные ошибки на первом свидании

Эксперт по отношениям, кандидат психологических наук Терри Орбух рассказала о самых распространенных досадных ошибках на первом свидании, которые совершают ищущие пару люди. Ее слова приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первой ошибкой психолог назвала обсуждение бывшего партнера и личных проблем. "На первом свидании привлекают люди, полные надежд и настроенные позитивно и оптимистично", - подчеркнула она. Если же речь зайдет о предыдущих отношениях, стоит говорить о них максимально лаконично и нейтрально.

Также Орбух рекомендовала на первой встрече не говорить много о себе и не выдавать большое количество личной информации. По ее мнению, вместо длинного рассказа о себе правильнее будет задать собеседнику вопросы о нем, о его хобби, любимых местах для путешествий.

Еще одна распространенная ошибка - не давать потенциальному партнеру второго шанса, если на свидании сразу не возникла химия, считает психолог. По ее словам, это нереалистичное ожидание и обычно такое случается только в кино. На первом свидании многие люди могут быть нервными и зажатыми из-за стресса, а влечение может появиться со временем, по мере узнавания друг друга.

Наконец, Орбух призвала не относиться к первому свиданию слишком серьезно, так как в противном случае оно будет больше похоже на собеседование при приеме на работу. Задача первых встреч с потенциальным партнером - повеселиться и собрать о нем информацию, подчеркнула она.