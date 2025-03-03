Ученые рассказали, как объятия влияют на здоровье

Поцелуи, объятия, прикосновения и даже простое держание за руки приносят не только радость, но и серьезную пользу для физического и психического состояния. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые подтверждают: физическая нежность - один из главных способов проявления близости между партнерами. Исследования показывают, что в романтических отношениях люди испытывают больше тактильной близости, чем в дружбе. Например, мы спокойно позволяем партнеру прикасаться к тем зонам тела, которые недопустимы для друзей или знакомых. Более того, даже само прикосновение к любимому человеку отличается - в экспериментах участники гладили руку партнера медленнее и мягче, чем руку друга или незнакомца, что вызывало более приятные и даже эротические ощущения.

Постоянная физическая близость между партнерами положительно сказывается на здоровье. Прикосновения, такие как массаж, помогают улучшить сон, снизить давление и справиться с усталостью. Особенно эффективно тактильная терапия борется с болью, депрессией и тревожностью.

Но самое сильное воздействие оказывает именно нежность в отношениях. У пар, которые обнимаются перед сном, наблюдается более хорошее настроение по утрам, что делает их общение более радостным. Кроме того, физическая близость после секса и простые поцелуи способствуют удовлетворенности отношениями и укрепляют психологическое здоровье. Интересно, что даже во время ссор объятия помогают снизить уровень негативных эмоций.

Прикосновения также дают ощущение безопасности. В одном из экспериментов ученые обнаружили, что женщины, держащие за руку своего партнера, демонстрировали меньшую активность в зонах мозга, отвечающих за страх. А даже простое представление прикосновения любимого человека помогало справиться с трудными задачами.

И наоборот - нехватка прикосновений приводит к ухудшению психического состояния. Исследования показали, что во время пандемии, когда люди потеряли возможность проявлять физическую близость, у многих обострились депрессия и тревожность. А у пар снижение уровня физической нежности приводило к ухудшению отношений, стрессу и одиночеству.

Ученые объясняют: тактильная близость активирует центры удовольствия в мозге, повышая настроение и укрепляя чувство доверия между партнерами. Это происходит благодаря гормону окситоцину, который называют "гормоном объятий". Кроме того, нежность снижает уровень кортизола - гормона стресса - и уменьшает физическое ощущение боли. Даже десятиминутный массаж от партнера помогает организму справляться со стрессом.

Однако стоит помнить, что не всем комфортны прикосновения. Некоторые люди, особенно те, у кого есть трудности с эмоциональной близостью, могут избегать физического контакта даже с любимым человеком. А люди с тревожным типом привязанности, наоборот, часто ощущают нехватку нежности. Важно учитывать эти различия, ведь пары, у которых совпадают предпочтения в проявлении физической близости, чувствуют себя более счастливыми и связанными друг с другом.