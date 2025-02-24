26 февраля 2025

24 февраля 2025 16:50

Назван фактор, защищающий отношения от женской измены

Ученые из Университета Миннесоты подтвердили, что сексуальная скука снижает удовлетворенность отношениями с постоянным партнером и повышает женский интерес к привлекательным мужчинам. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (SMT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 1155 португальских женщин, состоящих в длительных отношениях (сроком не менее года). Большинство опрошенных были гетеросексуалами, средний возраст которых составил 32 года. Добровольцы ответили на вопросы, направленные на оценку их сексуальной скуки, сексуального влечения, сексуального удовлетворения и качества отношений.

Как и ожидалось, женщины, которые высоко оценили качество секса с постоянным партнером, были более удовлетворены своими отношениями. Сексуальная скука (описываемая как монотонность и однообразие), напротив, способствовала усилению влечения как к привлекательным мужчинам из ближайшего окружения женщины, так и к малознакомым.


Просмотров: 252

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 1 684
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 8 154
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 9 969
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 11 958
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 7 439
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 11 490
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 8 559
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 5 565
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 5 544
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 7 869
Безответная любовь: как бороться?