25 февраля 2025

23 февраля 2025 11:27

Психологи раскрыли причину внезапного чувства отвращения к партнеру

Американские психологи из Университета Азуса Пасифик выяснили, что внезапное чувство отвращения к потенциальному партнеру может быть связано с глубоко укоренившимися страхами и личными особенностями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences (PID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внезапное чувство неприятия может быть вызвано незначительными действиями, например, тем, как человек ест или одевается.

Ученые провели эксперимент с участием 125 взрослых, которые ранее испытывали неожиданное отвращение. Добровольцы наблюдали за поведением людей в видео TikTok и сообщали о случаях неприязни.

Результаты показали, что женщины чаще испытывали неприятие как в прошлом, так и в настоящем. Кроме того, люди с высокой чувствительностью к отвращению более склонны к таким реакциям. Нарциссические черты личности повышают вероятность восприятия чужих действий как недостатков.

Исследователи предполагают, что неожиданная неприязнь может быть эволюционным механизмом, помогающим выявлять несовместимость партнеров.

Например, отвращение к тому, как человек ест, может быть связано с подсознательным страхом перед безрассудным поведением, которое потенциально угрожает благополучию семьи.

Понимание этого феномена помогает лучше разобраться в механизмах человеческого поведения и эмоций, отметили исследователи.


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