Психолог объяснила, на что чаще всего смотрят девушки на сайтах знакомств

Лукавство и приукрашивание себя не редкость при общении в дейтинг-приложениях. Любые манипуляции быстро становятся явными, поэтому честность, открытость и искренность - самый прямой путь к крепким и гармоничным отношениям. Что еще ценят девушки в собеседнике на сайтах знакомств и какие ключевые факторы при оценке профилей мужчин влияют на успех, "Газете.Ru" рассказала Татьяна Любина, психолог сервиса Теамо, передает Day.Az.

"Сначала взгляд падает на фото, поэтому важно, чтобы в профиле были качественные снимки, где вас хорошо видно. Никаких фотографий на фоне памятника, в обнимку с обезьянкой в Таиланде, с шашлыками в лесу или в темных очках и масках. Оптимально добавлять фотографии, демонстрирующие интересы и образ жизни (например, фото с гор, где вы катаетесь на сноуборде)", - отметила Любина.

Есть мнение, что первостепенное значение для девушек имеет рост.

"Да, действительно, этот критерий важен для многих, особенно для высоких девушек, которые не хотят гулять с парнями ниже себя. Но общее впечатление от фото все же на первом месте. Уже в первые секунды на его страничке понятно, насколько мужчина обаятелен, брутален и уверен в себе. Одна лучезарная улыбка может заставить ее свайпнуть вправо", - сказала она.

Девушки, рассматривая профиль в дейтинг-приложении, могут интересоваться, есть ли у вас автомобиль, какие часы и аксессуары вы носите. Даже не меркантильным девушкам любопытно, сможете ли вы заехать за ней на авто или придется ехать в центр на метро. Но не пытайтесь изображать из себя того, кем вы не являетесь и выкладывать фотографии за рулем чужого автомобиля или что еще хуже - постить картинки из интернета. Такие "недочеты" быстро станут явными.

"Многим девушкам важны стремления и жизненные цели партнера. Наличие диплома престижного вуза и планы на будущее могут быть индикаторами ответственности и правильно расставленных жизненных приоритетов. Составляя резюме, мы продумываем, как лучше прописать свои обязанности на прошлом месте работы, как обозначить свои сильные стороны, поэтому и заполнению анкеты на сайте знакомств стоит уделить время. Описание должно дать представление о вас как о личности, о ваших интересах и целях", - подчеркнула эксперт.

По анкете может быть сразу понятно, что ее писал человек с чувством юмора, тогда шансы на свайп вправо увеличиваются до 90%. Используйте оригинальные фразы, не бойтесь быть самоироничными, делитесь запоминающимися фактами о себе. Можно написать, что вы не готовы пригласить ее поесть улиток в лучшем ресторане Парижа, но купите самую большую сахарную вату в цирке. Такой неординарный подход точно зацепит внимание. Если девушка рассмеялась или улыбнулась, читая описание, то у нее точно возникнет желание написать вам.

Девушки обращают внимание на общие увлечения и хобби, так как это может стать основой для дальнейшего общения и даже поводом провести первое свидание на футбольном матче или на чайной церемонии.

"Наличие точек соприкосновения в виде занятий спортом или приверженности здоровому образу жизни может стать решающим фактором при выборе мужчины, с которым хочется продолжить общение. Поэтому рассказывайте о себе больше, будьте открыты и искренни", - заявила психолог.

Легкий веселый разговор, флирт, небанальные вопросы - все это идеально подходит для общения на сайте знакомств. Девушки ценят в диалоге внимательность к себе, оригинальность и ненавязчивость.

"Слишком частые сообщения и обиды, если "она не ответила сию минуту", сразу мимо! Будьте терпеливы, даже если вам очень понравилась собеседница. Когда разговор идет о первом свидании, берите ситуацию в свои руки, сами назначайте место встречи, ни в чем сомневайтесь и не даже не допускайте мысли, что вам откажут. Например: "....хорошо, договорились, встречаемся в 19:00, оставь свой телефон, я пришлю тебе точный адрес ресторана", - резюмировала она.