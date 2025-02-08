Мужчин предупредили об особенностях романов с женщинами постарше

Мужчины, вступающие в отношения с более зрелыми женщинами, могут столкнуться с проблемой потери независимости, рассказала NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, в отношениях с дамами постарше, парни рискуют подорвать свою самостоятельность и затормозить личностное развитие, передает Day.Az.

Если мужчина в отношениях с более зрелой женщиной начинает воспринимать ее как замену матери, это может негативно отразиться на его развитии как независимой личности. Он может стать более зависимым, что в итоге приведет к отсутствию личной ответственности, к тому, что он начнет принимать женщин только в роли заботящихся фигур, не развивая свои собственные навыки и личностные качества, - пояснила Быстрова.

По мнению эксперта, в подобных союзах мужчина рискует застрять в роли "маменькиного сынка", неспособного принимать важные решения. Как отметила психолог, женщина при таких обстоятельствах оказывается не только партнером, но и эмоциональным опекуном, что может ограничить ее свободу и развитие.

Динамика "маменькиного сынка" может удерживать мужчину в детских ролях, где он не способен принимать важные решения и брать на себя ответственность. Женщина, в свою очередь, не осознает, что такая модель отношений накладывает определенные ограничения на ее свободу и развитие как личности, поскольку она становится не только партнером, но и эмоциональным опекуном, - резюмировала Быстрова.