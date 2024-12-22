22 декабря 2024

22 декабря 2024 14:51

Ученые назвали качества личности, привлекающие умных людей

Австралийские ученые из Университета Дикина определили качества личности и ценности человека, которые чаще всего привлекают людей с высоким уровнем интеллекта (IQ).

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

Личные, или базовые ценности - фундаментальные убеждения и принципы, которые направляют поведение, решения и отношения личности к жизни. Они представляют то, что человек считает самым важным, например, честность, достижения или сострадание.

В новом исследовании ученые изучили данные 15,5 тыс. австралийцев в возрасте от 18 до 66 лет, прошедших психометрическое тестирование на определение базовых ценностей и IQ.

Результаты показали, что люди с более высоким общим интеллектом, как правило, больше внимания уделяли ценностям самостоятельности, доброжелательности и универсализма (понимания и терпимости).

И наоборот, они были менее склонны поддерживать ценности сохранения, такие как безопасность, традиции и конформизм.

Несколько вопреки ожиданиям авторов, эти ассоциации были полностью обусловлены кристаллизованным компонентом общего интеллекта. Кристаллизованным компонентом называют знания и навыки, накопленные через опыт и культурное обучение.

С точки зрения личностных черт, измерение открытости опыту оказалось единственным, связанным с кристаллизованным интеллектом. Открытость опыту - это личностная черта, характеризующаяся любопытством, креативностью, эстетической чувствительностью и предпочтением новизны и интеллектуального исследования.

Исследование дает представление о связях между личными ценностями и интеллектом, отметили авторы работы.


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