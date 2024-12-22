22 декабря 2024

22 декабря 2024 09:06

Названа неожиданная опасность одиночества

Ученые из Колледжа медицины Университета штата Флорида выяснили, что одиночество может быть связано с повышенным риском развития деменции. Люди, испытывающие одиночество, на 31% чаще сталкиваются с этим заболеванием по сравнению с теми, кто не ощущает себя одинокими.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Mental Health (NMH).

В психологии одиночество определяется как субъективное ощущение недостатка значимых социальных связей. Это состояние отличается от социальной изоляции, которая подразумевает отсутствие физических контактов с окружающими. Даже находясь в кругу семьи, человек может чувствовать себя одиноким, если его эмоциональные потребности не находят удовлетворения.

Ранее одиночество уже связывали с депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако данные о его влиянии на деменцию были противоречивыми. Новое исследование подтвердило ее наличие. Ученые провели крупнейший анализ, включив данные более 600 000 человек из 21 долгосрочного исследования. Работа показала, что одиночество является независимым фактором риска, сравнимым по значимости с курением или низкой физической активностью.

Исследователи подчеркивают важность социальной связи для поддержания когнитивного здоровья. По их мнению, программы, направленные на снижение одиночества и укрепление социальных отношений, могут стать эффективной мерой профилактики.

Результаты работы доказывают, что борьба с одиночеством - это не только вопрос психического благополучия, но и способ сохранения когнитивного здоровья в пожилом возрасте.


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