15 декабря 2024

15 декабря 2024 14:27

Названа самая популярная дата для расставания

Перед новогодними и рождественскими праздниками количество расставаний увеличивается, рассказала психолог Джорджия Грейс. Самую популярную дату для расставания она назвала в беседе с Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Грейс сослалась на исследование, показавшее, что на Западе люди чаще всего расстаются 11 декабря - в день за две недели до католического Рождества. "Напряженность в это время высока, и люди начинают больше размышлять о том, чего они хотят. За две недели до праздника люди понимают, что надо принимать решение, что Рождество еще не слишком близко, а расставание в сам праздник может быть очень, очень плохим", - говорит специалистка.

По словам эксперта, чаще всего на расставание в эту дату решаются женщины в возрасте от 40 до 50 лет. "Со стороны они могут выглядеть счастливыми членами нуклеарной семьи, но они прячут свои проблемы. Однако сейчас в обществе все больше обсуждается удовлетворенность отношениями, и люди начинают сомневаться в собственном счастье", - нашла объяснение этому Грейс.


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