24 ноября 2024

24 ноября 2024 09:05

Названы патологические формы переживания утраты

Патологические формы переживания утраты могут выглядеть по-разному. Например, человек может обманывать себя, вытесняя утрату, или наоборот на протяжении нескольких лет переживать горе так же остро, как в день потери.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ им. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

"Мы говорим о патологии, когда человек застревает в своем горе или долго отказывается принимать эту утрату и как будто бы вытесняет эту ситуацию, начинает немного обманывать себя, притворяться, что его близкий уехал в длительную командировку или улетел на Северный полюс, и пытается продолжить жить, как будто бы ничего не произошло", - рассказала психолог.

При этом уход с головой в работу или учебу не считается "неправильной" формой переживания потери близкого.

"Все мы по-разному переживаем утрату. Кому-то действительно помогает погруженность в работу или учебу. Это одна из хороших стратегий для переживания, переработки и получения нового опыта жизни без близкого. С другой стороны, некоторым людям необходимо некоторое время, чтобы побыть наедине со своим горем. Они должны осознать его и научиться жить без любимого человека, который когда-то был рядом. Однозначно сказать, какая из этих стратегий правильная, невозможно", - отметила специалист.

Психологи стараются предотвратить более серьезные последствия для психического здоровья, в том числе неправильную форму переживания горя.

"Самое известное последствие - посттравматическое стрессовое расстройство. Это отсроченная реакция на психотравму. Человек старается избегать травмирующей ситуации и всего, что с ней связано или похоже на нее, он страдает от тревожности, депрессии. Также характерно повторное проживание события как "здесь и сейчас" в воспоминаниях и снах или флешбэки. Но есть и другие негативные последствия, например, депрессия", - рассказала Шойгу.


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