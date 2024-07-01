1 июля 2024

1 июля 2024 10:25

Раскрыта главная причина участившихся в последние годы разводов

Британский секс-коуч Надя Бокоди считает, что главной причиной участившихся за последние годы разводов может быть отсутствие секса в браке. Как передает Day.Az, ее слова приводит издание Daily Mirror.

Специалистка призвала перестать игнорировать "слона в комнате" и обратить внимание на тенденцию отказа или избегания секса в длительных отношениях. "Если вы хотите быть уверенным, что ваш брак развалится или что ваши отношения не выдержат испытание временем, просто игнорируйте отсутствие секса. Не говорите об этом, заметите этот факт под ковер и надейтесь, что все исправится само собой", - заявила она.

Недостаток физической близости коуч назвала одной из наиболее часто упоминаемых причин развода в ее практике. "Когда из отношений исчезает интимная близость, мы начинаем терять связь с нашим партнером. Это вызывает разобщенность, чувство одиночества, что в конечном итоге порождает обиду", - заключила она.


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