24 июня 2024

24 июня 2024 09:01

Какие мужчины нравятся женщинам?

Исследования показали, что мужчины, которые охотнее выбирают и пробуют новые блюда, более привлекательны для женщин. Об этом "Комсомольской правде" рассказал профессор-невролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов, передает Day.Az.

Врач предположил, что привлекательность мужчин, которые разнообразно питаются, связана с тем, что они получают больше полезных микроэлементов. Это повышает шансы на более здоровое потомство.

Кроме того, ультраобработанные продукты (фастфуд, полуфабрикаты) провоцируют воспаление в центральной нервной системе, повышая риск психических и умственных расстройств. Особенно опасно такое питание при внутриутробном развитии, отметил врач.


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