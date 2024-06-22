Психолог назвала три самые частые причины распада браков

Влечение, интерес и страсть в отношениях пропадают, когда женщина перестает работать над собой. Чтобы партнер слышал и понимал вас, нужно менять свою позицию в отношениях. Об этом "Газете.Ru" рассказала академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская, передает Day.Az.

По словам эксперта, наиболее распространенной причиной обращения к психологу при распаде семьи являются бытовые проблемы.

"Как правило, к ним относятся жизненные обстоятельства, которые не дают партнерам комфортно чувствовать себя в отношениях. Например, отсутствие достаточного количества денег, совместное проживание с родителями, слишком быстрое рождение ребенка и так далее. В таких случаях из любящих партнеров люди превращаются в двух сожителей и теряют теплую связь между собой", - объяснила она.

Второй причиной развода является отсутствие коммуникации в паре, заявила психолог.

Это случаи, когда нет прямого, открытого диалога, высокая конфликтность, неспособность услышать своего партнера. Умение обсуждать и прорабатывать вместе проблемы играет важнейшую роль в браке. От готовности вести диалог зависит, сможет ли семья пережить кризисы.

"И лишь на третье место среди "жалоб" супругов можно поставить неверность и измену. Это крайность, после которой очень редко можно восстановить семью. Однако, как правило, в случае измены, предпосылкой к неверности все равно были бытовые проблемы и отсутствие диалога между супругами", - подчеркнула она.

По мнению психолога, любой брак можно спасти, даже ситуация кажется безнадежной. И здесь нет простого секрета счастья - спасти пару можно, если оба супруга готовы анализировать свои поступки и меняться ради совместного будущего.

"В первую очередь, женщина должна определиться со своей ролью - как она себя позиционирует в отношениях? Например, многие ошибочно злоупотребляют ролью мамы или дочки в паре и отталкивают партнера, который ищет музу, партнера, друга. Партнеры должны быть одновременно и друзьями, и любовниками, и вдохновителями друг для друга. И чтобы совмещать эти роли, нужно осознанно подходить к своим действиям - совмещать заботу, страсть, помощь и поддержку партнера. Это не про то, что женщина "встает к плите". Глубокие и честные отношения это прежде всего про возможность выстроить такое пространство, где комфортно и уютно обоим", - резюмировала психолог.