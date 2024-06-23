23 июня 2024

23 июня 2024 18:30

Стало известно, как проблемы со здоровьем вызывает кратковременное одиночество

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology, передает Day.Az.

Некоторые исследования показали, что долгосрочные последствия одиночества для здоровья включают повышение риска сердечных заболеваний на 29%, инсульта - на 32% и деменции (у пожилых) - на 50%. Люди, которые часто чувствуют себя одинокими, также более склонны к развитию депрессии и других проблем с психическим здоровьем.

В текущем исследовании ученые установили, что даже кратковременное одиночество может негативно сказываться на физическом самочувствии человека. Такие результаты были получены после восьмидневного опроса 1538 добровольцев в возрасте от 35 до 65 лет. Участников попросили сообщить, чувствовали ли они себя одинокими, а также оценить уровни стресса и свое настроение. Исследователи сосредоточились на выявлении продолжительности и частоты периодов времени, в которые участники характеризовали себя как одинокие. Также ученые фиксировали, как менялось физическое благополучие участников в "одинокие" периоды.

Десять лет спустя данные о самочувствии и психическом здоровья участников были обновлены. Повторный опрос показал, что люди в период кратковременного одиночества чаще испытывали общую усталость, головные боли и тошноту. Однако лица, устойчивые к негативному влиянию одиночества, могли не демонстрировать физических симптомов (или таковые были менее серьезными).


Просмотров: 139

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 4 697
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 6 529
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 8 538
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 4 040
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 8 324
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 5 351
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 2 809
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 2 776
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 5 193
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 5 315
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога