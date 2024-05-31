Ученые выяснили, почему женщинам важны нежные прикосновения в отношениях

Американские ученые из Университета штата Индиана изучили связь между нежными прикосновениями и чувством удовлетворенности романтическими отношениями среди женщин. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sex Research (JSR), передает Day.Az.

Как показали результаты, деликатные касания партнера помогают женщинам чувствовать себя более привлекательными и в целом более счастливыми. Эти действия уменьшают чувство неудовлетворенности своим телом, от которого, по последним данным, страдает до 40% женщин.

В исследовании задействовали 1156 участниц в возрасте от 18 до 72 лет, состоящих в прочных романтических отношениях. Из них 75% были женаты, а 77% имели хотя бы одного ребенка.

Добровольцы ответили на вопросы о своем отношении к тактильным нежностям со стороны партнера, удовлетворенности своим телом и внешним видом, а также дали оценку качеству текущих отношений.

Эксперимент выявил прямую взаимосвязь между количеством нежных касаний и более высоким уровнем удовлетворения от собственного тела и отношений в целом.

Авторы исследования протестировали статистическую модель, предполагающую, что частота нежных прикосновений влияет на удовлетворенность отношениями, по крайней мере частично, за счет повышения женской самооценки.