Мужчины и женщины вспомнили смертельно обидевшие их замечания

Люди, хранящие незабываемые обиды, вспомнили о том, кто их нанес. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один мужчина вспомнил смертельно обидевшее его оскорбление, нанесенное матерью.

Также в комментариях отметилась женщина, которую сильно обидела подруга ее брата.

Пользователь, работающий строителем, навсегда затаил обиду на мужчину, который проходил с сыном мимо его стройки и позволил себе неуважительное высказывание о его работе.