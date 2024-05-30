30 мая 2024

30 мая 2024 11:31

Мужчины и женщины вспомнили смертельно обидевшие их замечания

Люди, хранящие незабываемые обиды, вспомнили о том, кто их нанес. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один мужчина вспомнил смертельно обидевшее его оскорбление, нанесенное матерью.

Также в комментариях отметилась женщина, которую сильно обидела подруга ее брата.

Пользователь, работающий строителем, навсегда затаил обиду на мужчину, который проходил с сыном мимо его стройки и позволил себе неуважительное высказывание о его работе.


Просмотров: 151

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 4 555
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 6 390
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 8 387
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 3 903
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 8 188
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 5 214
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 2 683
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 2 640
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 5 065
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 5 178
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога