30 апреля 2024

28 апреля 2024 18:00

Названы различия ревности у мужчин и женщин

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что характер ревности у мужчин и женщин отличается. Например, мужчины воспринимают любую женскую измену (мнимую или реальную) как угрозу, в то время как интенсивность ревности у женщины будет варьироваться в зависимости от степени угрозы отношениям. Об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая, передает Day.Az.

Кроме того, мужчины сконцентрированы на сексуальных изменах женщины, в частности на том, насколько успешен тот, с кем изменяют - каков его социальный статус, уровень успеха и достатка. А женщины же склонны обращать внимание на то, как выглядит та, с которой изменяют, - насколько она моложе и привлекательнее, а также то, имела ли место только сексуальная измена, или эмоциональная в том числе", - рассказала специалист.

"Также мы знаем о том, что у ревности есть еще и физиологические причины - для женщин особенно значимыми являются гормональные изменения (особенно опасны периоды послеродовой депрессии и начало менопаузы), а в случае мужчин часто причиной являются травмы головного мозга. Не стоит недооценивать вклад в развитие этой проблемы и других вопросов здоровья - повреждения сосудов головного мозга, половые дисфункции, травмирующий психологический опыт в прошлом", - рассказала психолог.


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