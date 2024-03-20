Названы три главных запроса, с которыми женщины обращаются к психологам по отношениям

При обращении к психологам по отношениям женщины чаще всего рассказывают о сложностях, с которыми они сталкиваются в процессе поиска мужчины или построения отношений. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала Ирина Канищева, семейный психолог и гештальт-терапевт.

Первый распространенный запрос женщин - уверенность в себе и самооценка.

"Низкая самооценка часто означает, что женщина считает себя недостойной, неуспешной, неинтересной или некрасивой, что может сильно повлиять на ее отношения. Женщины постоянно сравнивают себя с кем-то и не видят своих положительных качеств и достижений. Они концентрируются на недостатках и пытаются эти недостатки скрыть. Низкая самооценка значительно влияет на возможность завязать отношения с тем мужчиной, которого женщина хотела бы видеть рядом с собой, вследствие чего она соглашается быть с тем, кто хотя бы просто проявил к ней интерес. И часто эти отношения женщину не устраивают, но она не может решиться их завершить из-за страха одиночества", - объяснила психолог.

Второй частый вопрос обращающихся к психологу женщин - трудности общения.

"У многих людей есть проблемы с выражением своих чувств, особенно негативных. Непонимание друг друга и недостаточное умение выражать свои чувства и потребности могут привести к конфликтам и разногласиям в отношениях. Некоторые женщины могут испытывать трудности в выражении своих эмоций, опасаясь негативной реакции партнера или боясь конфликтов. Нужно помнить, что конфликт - это всегда кризисная ситуация, в которой пара или станет ближе, или, наоборот, отдалится друг от друга. Общение в паре является ключевым элементом здоровых отношений, и работа над улучшением навыков коммуникации может помочь разрешить конфликты, снизить напряженность и улучшить взаимопонимание. Психологическая поддержка может помочь научиться выражать свои мысли и чувства конструктивным образом и внимательно слушать своего партнера, что способствует улучшению качества и гармонии в отношениях", - рассказала Канищева.

Наконец, третий запрос - негативный и травмирующий опыт.

"Травмы и прошлый негативный опыт могут существенно повлиять на способность женщины построить здоровые и гармоничные отношения с мужчиной. Часто травматические события (эмоциональное или физическое насилие, предательство, развод или травматические детские переживания) оставляют эмоциональные раны и отпечаток в психике женщины. Эти травмы могут привести к различным проблемам в отношениях, таким как недоверие, страх близости, повышенная ревность и др. Негативный опыт в семье также может создать шаблоны поведения и мышления, которые будут влиять на текущие отношения. Например, если в семье у женщины были дисфункциональные отношения, в которых преобладали конфликты, насилие или отсутствие эмоциональной поддержки, это может отразиться на ее способности строить здоровые и гармоничные отношения с мужчиной. Женщина может повторять негативные сценарии из детства в своих взрослых отношениях или испытывать трудности в установлении близких связей из-за невыработанных навыков коммуникации и взаимодействия", - резюмировала специалист.