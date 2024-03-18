Психолог назвала ситуации, когда прощать обиду нельзя



Существуют две ситуации, когда прощать обиду нельзя. Первая - это несоответствие ценностей двух сторон и вторая, когда обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая.

Иногда обнаруживается, что причиной обиды стало несоответствие ценностей. Например, для одного партнера поцелуй - это измена, а для второго - нет.

"Когда близкого ловят на измене, обида - вполне обоснованная реакция, и такая ситуация может послужить поводом для обсуждения приемлемости тех или иных форм поведения. Если ценности не совпадают, то простить человека может быть очень сложно, так как для этого придется переломить собственные устои и сдвинуть границы нормы. Готовы вы на это или нет - решать только вам", - рассказала психолог.

Кроме того, в некоторых случаях обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей.

"Кажется, что жертва - это человек, которого обидели, а агрессор - обидевший, но все не так просто. Если мы говорим о манипуляциях, то агрессор скрывается под шкурой обидевшегося. В такой ситуации задача обидевшегося - "прогнуть" границы "агрессора" под себя. Если вы понимаете, что вами манипулируют именно таким способом, то стоит вынести этот вопрос на обсуждение, так как такая форма коммуникации и взаимодействия нездорова и непродуктивна", - заключила специалист.