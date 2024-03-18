18 марта 2024

18 марта 2024 09:03

Психолог назвала ситуации, когда прощать обиду нельзя


Существуют две ситуации, когда прощать обиду нельзя. Первая - это несоответствие ценностей двух сторон и вторая, когда обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая.

Иногда обнаруживается, что причиной обиды стало несоответствие ценностей. Например, для одного партнера поцелуй - это измена, а для второго - нет.

"Когда близкого ловят на измене, обида - вполне обоснованная реакция, и такая ситуация может послужить поводом для обсуждения приемлемости тех или иных форм поведения. Если ценности не совпадают, то простить человека может быть очень сложно, так как для этого придется переломить собственные устои и сдвинуть границы нормы. Готовы вы на это или нет - решать только вам", - рассказала психолог.

Кроме того, в некоторых случаях обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей.

"Кажется, что жертва - это человек, которого обидели, а агрессор - обидевший, но все не так просто. Если мы говорим о манипуляциях, то агрессор скрывается под шкурой обидевшегося. В такой ситуации задача обидевшегося - "прогнуть" границы "агрессора" под себя. Если вы понимаете, что вами манипулируют именно таким способом, то стоит вынести этот вопрос на обсуждение, так как такая форма коммуникации и взаимодействия нездорова и непродуктивна", - заключила специалист.


Просмотров: 64

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 4 243
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 6 039
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 7 997
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 3 554
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 7 840
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 4 860
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 2 368
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 2 309
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 4 749
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 4 859
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога