Психолог рассказала, как перестать быть удобным человеком



Я нарушаю собственной комфорт и отдаю другим свое время / деньги / силы - именно это характерно для "удобного человека". О том, как перестать быть удобным человеком, "Газете.Ru" рассказала психолог Наталия Мишина, передает Day.Az.

"Удобный человек отдает из позиции "им нужнее, чем мне". С точки зрения психологии такие люди в отношениях играют роль "спасателя", который берет на себя ответственность за других. И в тех отношениях, где есть спасатель, рядом всегда "пострадавший", который с радостью готов передать свою ответственность", - объяснила специалист.

По словами психолога, стремление быть удобным может быть связано с тремя основными факторами.

"Первый - убеждение, что "я нужен, только когда полезен". Оно формируется когда вы будучи маленьким ребенком ощущали свою "ненужность" для мамы / папы или фигуры их заменяющей, и при этом вам давали внимание когда вы "полезны", - подчеркнула Мишина.

Вторая причина - запрет на "эгоизм".

"Стыд за эгоизм в целом очень популярная манипуляция в воспитании в советское и постсоветское время. В работе с клиентами я сталкиваюсь с тем, что понятие "эгоизм" у клиента сцеплено с ощущением собственных желаний и потребностей. Если я реализую свои потребности и желания, это автоматически делает меня эгоистом, а это - невыносимо стыдно", - объяснила эксперт.

Наконец, третья причина - родительская директива "не живи".

"Это послание от родителя ребенку, которое воспринимается ребенком как безоговорочное правило и запрет - мне что-то нельзя. В данном случае - мне нельзя жить. Человек с этой директивой испытывает сильное чувство вины за то, что он есть, и старается это компенсировать через пользу для других", - рассказала она.

Чтобы перестать быть удобным, важно понять глубинные причины такого паттерна, однако если вы не готовы пока посещать кабинет психолога, то есть несколько рекомендаций, как себе помочь.

"Помните о том, что когда вы берете на себя ответственность другого человека, вы лишаете его возможности научиться решать свои проблемы самостоятельно. Например, друг, который в очередной раз занимает у вас деньги, так и не научится зарабатывать больше или жить по средствам. Задавайте себе вопросы "Насколько по 10 баллам этот человек может решить эту проблему самостоятельно?", "Чему он научится в будущем, если я сейчас скажу нет?" - посоветовала Мишина.

Психолог также посоветовала в момент, когда к вам обратились с просьбой, а вам так сложно сказать "нет", проговорите себе несколько раз "Я есть!", назовите себе три причины, почему я имею право отказать и далее задайте себе вопрос - что важного я приобрету в будущем, если сейчас скажу "нет"?