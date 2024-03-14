Психолог назвала условия успеха романтических отношений онлайн

Как быть парам, которые могут "ходить" только на виртуальные свидания?

Цифровые технологии имеют огромное влияние на нашу жизнь. Мы имеем возможность знакомиться и строить романтические отношения даже в интернете. Психолог Ольга Савкин рассказала 5-tv.ru, есть ли у подобных отношений на расстоянии минусы и как их сохранить, передает Day.Az.

Минусы виртуального общения

По мнению эксперта, первое, на что здесь стоит обратить внимание - это дефициты, которые в нас формируются в таких отношениях. Дело в том, что мы не слышим настоящий голос человека.

Мы не знаем его запах, качество нежности и мягкости кожи своего партнера. Не видим его мимику, не знаем, как он жестикулирует вживую.

На самом деле все эти детали очень важны для восприятия человека, именно они формируют его образ. Если мы этого не видим, то мы просто не будем знаем, какой это человек, не говоря уже о том, что что-то из его повадок может нам понравиться, а может и оттолкнуть.

"То, что мы получаем через текст или видео - этого совсем недостаточно, чтобы сформировать полноценную картину о человеке", - говорит психолог.

Влюбленность у нас у всех построена на гормональной и нейромедиаторной системе. У нас выделяются дофамин, серотонин, которые влияют на нашу иммунную систему, на наше настроение, на наше состояние.

Когда люди занимаются сексом, происходит такой букет взрывов и гормональных вспышек, которые невозможно пережить в виртуальных отношениях. Виртуальная реальность и отношения на расстоянии лишают нас положительного эффекта от тех самых наборов вспомогательных средств, которые приводят нас к состоянию жизненной энергии.

"Если эти дефициты переходят на нашу биологию, то, конечно же, нам уже становится сложнее справляться со стрессами. У нас возникает нестабильное эмоциональное состояние, которое очень часто перегружено агрессией, потому что мы перестаем с реальностью просто справляться. Мы перестаем реально чувствовать, возбуждаться, мы начинаем переносить все эти свои процессы туда, где есть выгодное удобное место, где не обязательно быть настоящим, где можно кратковременно наполняться и дальше просто скрываться под маской", - утверждает Савкин.

Даже обычные фразы или ситуации мы можем видеть сначала одним образом в интернете, а в реальности мы все уже можем воспринимать совсем по-другому. Более того, поведение человека может разительно отличаться от того, как он себя подает в сети.

Два разных человека

Очень часто получается так, что наша картинка о партнере формируется на таких дефицитах. В таком случае мы уже начинаем идеализировать своего партнера, дорисовывая ему те особые качества, которые мы бы хотели в нем видеть.

Какое-то время мы очарованы придуманным нами образом или даже влюбляемся в него, ведь гораздо легче полюбить именно образ, который ограничен несколькими фразами и фотографией, который мы можем подсознательно переделать под себя и расшить в том направлении, который нам хочется. Реального же человека со всеми противоречиями и своими нюансами полюбить бывает чуть сложнее.

Таким образом, мы начинаем холить и лелеять тот образ, что сами взрастили в голове, а когда происходит столкновение с реальностью, наступает непереносимая эмоциональная боль, связанная с разочарованием. Это разочарование человек очень долго оттягивает, когда переписывается и продолжает оставаться в этих отношениях на уровне отсутствия выхода в реальность.

"В итоге все, что приводит к несовпадению реальности с теми ситуациями фактами, с теми словами и мыслями, которые формируются на основе романтических отношений в сети, может приводить к недопониманию, к разрушению этих отношений, к конфликтности, к ревности, к отсутствию полноценного доверия к человеку, потому что мы этого человека не знаем", - объясняет специалист.

Отношения на расстоянии такэе могут оставить значительный след в жизни человека. В придуманном образе рано или поздно придет время разочароваться.

Кроме того, разочарование может наступить и в себе самом, так как вам покажется, что вы, наверное, как-то неправильно оценивали людей или неправильно выстраивали с ними отношения. Таким образом, вы можете разочароваться в собственной способности выбирать людей в свою жизнь.

Побег от реальности

Это может, в свою очередь, сформировать некоторые ограничения в характере, которые могут вам помешать захотеть строить отношения. Или отныне вы будете строить их с опаской.

Кто-то может намеренно не встречаться со своим собеседником, чтобы просто оттянуть ту самую реальность, в которой возможны разочарования. Кроме того, у человека, у которого есть какие-то блоки, страхи или даже психические расстройства, естественно возникнет желание избежать источник стресса.

Однако побег от реальности точно также опасен, как и любая зависимость. Есть большой риск пожелать еще глубже погрузиться в виртуальный мир, стать от него зависимым и уже не захотеть строить отношения вживую.

Почему так может произойти? Потому что может возникнуть чувство, что в реальном мире мы более уязвимы, так как там мы сталкиваемся с настоящими живыми людьми и ситуациями, в которых мы должны проявить какую-то мгновенную реакцию без возможности спрятаться или взять паузу.

Ведь здесь мы можем взять все под контроль: мы можем выбрать себе любой образ, мы можем не отвечать сиюминутно, а вернуться с нужным ответом тогда, когда будем готовы или в настроении ответить. Все это звучит даже довольно привлекательно.

Однако и любить человека начинают как идеального и не существующего. Это также позже приведет к разочарованию.

Таким образом, эта интернет-зависимость формируется потому что так выгоднее, так удобнее, так легче и психика всегда выбирает такие пути, где не так больно, и человек скрывается просто в интернете на самом деле.

Многих может очень даже сильно привлекать перспектива таких отношений, куда можно просто легко сбежать на время, поиграться в какие-то любовные игры, а потом вернуться в свои уже отношения, которые, очевидно, не приносят сильного удовлетворения. Ведь вместо того, чтобы над ними работать, гораздо легче придумать образ идеального любовника по ту сторону экрана.

"Но уход от реальности - это та же самая схема зависимости, которая формируется с алкоголем, с химическими веществами и так далее", - считает психолог.

Кто чаще всего втягивается в подобные отношения

Исследования показывают, что чаще всего такие отношения видятся более привлекательными для интровертов, а также для людей с пониженной самооценкой или для людей, у которых в данный момент времени трудные ситуации в жизни.

По словам Ольги, часто бывает так, что молодые люди используют виртуальные отношения как тренировочные, проявляют свои яркие черты характера. Они делают то, что действительно вызывают какую-то нужную им реакцию с обратной стороны экрана. И конечно, в этих случаях мы понимаем, что это затягивает.

"Эти отношения виртуальные становятся как раз такими вкусными, сладкими и хочется туда возвращаться, потому что там можно контролировать и выбирать свой образ, как будто меняю костюмы", - рассказывает эксперт.

Есть ли у виртуальных отношений будущее

Здесь важно, прежде всего, обратить внимание на то, какого качества ваши отношения. А именно какой глубины ваши разговоры, какой глубины отношение друг к другу.

"Ведь искренность, открытость, способность делиться личным переживаниями, своими эмоциональными состояниями, вот эта потребность узнавать партнера и задавать ему вопросы про его жизнь, про то, как прошел день, как он себя чувствует, помогать и поддерживать в трудные моменты - это все признаки здоровых отношений", - объясняет Савкин.

Если обе стороны готовы поддерживать друг друга в формировании таких отношений, которые не ограничиваются какими-то поверхностными текстами, то такие отношения имеют право на существование. При этом важно, чтобы у пары были какие-то совместные планы, мечты, которые вы хотите оба перенести в реальность.

Если вы чувствуете, что ваши отношения находятся на таком уровне, то здесь важно периодически устраивать реальные встречи. Да, вы можете большую часть времени находиться на расстоянии, делиться друг с другом своими эмоциональными переживаниями, мыслями, вопросами, заботиться друг о друге. Но, если вы не будете изредка встречаться лично, то отношений не будет.

"Будет потеря интересов, будет потеря той самой живости, и той самой реальности и, конечно же, это уводит нас от качества отношений", - рассказывает психолог.

Даже одна встреча может изменить отношения. Это будут изменения и с точки зрения развития пары, а также отношения друг к другу. После проведенного времени в реальности, вам будет уже гораздо легче возвращаться в онлайн, где люди не смогут проявить себя, но у вас уже будет память о реальном человеке.

"Несмотря на трудности, несмотря на риски - виртуальные отношения абсолютно точно имеет свою перспективу", - заключает специалист.

Эксперт добавила также, что цифровая сеть предоставляет огромные возможности для нашей жизни и почему бы ими не пользоваться. Ведь интернет как раз стал такой площадкой, где люди знакомятся друг с другом.

Они могут, например, прописать целую анкету, а также параметры идеального партнера, по которым люди будут изначально понимать, подходят они друг другу или нет. После прохождения первого "фильтра" важно проявить искренние качества для того, чтобы у этих отношений была честная, открытая, красивая перспектива.