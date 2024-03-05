5 марта 2024

5 марта 2024 09:21

Психологи развеяли миф о «пяти языках любви»

Психологи из университета Торонто (Кадада) выяснили, что популярная теория о пяти языках любви (согласно которой любовь выражается путем произнесения слов-поощрений, дарения подарков, оказания помощи, проведения времени вместе и физическими прикосновениями) не имеет научного обоснования. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Directions in Psychological Science (CDPS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно концепции языков любви американского писателя и самопровозглашенного консультанта по вопросам брака Гэри Чепмена, каждый человек выражает привязанность "на своем языке". В своей популярной книге "Пять языков любви" Гэри Чепмен выделяет пять способов выражения любви - прикосновения, слова, подарки, время и помощь. При этом несовпадение этих "языков любви" сопутствует проблемам в отношениях.

Мета-анализ более ранних научных работ на тему стиля взаимоотношений в паре позволил ученым выделить несколько слабых сторон этой теории. Они отметили, что в выборку исследования у Чепмена входили "очень религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары", что влияет на достоверность полученных результатов и применимость их ко всем людям.

Также мета-анализ показал, что люди предпочитают проявление любви всеми способами. В ходе исследований, предполагающих опросы супружеских пар, стало ясно, что все пять "языков любви" значимы и уместны в зависимости от контекста.

Тем не менее, исследователи отметили, что у теории Чепмена есть и сильная сторона - его книга повышает осведомленность людей о неудовлетворенных потребностях в отношениях.


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