Популярнейший треугольник современности, Или жизнь в обнимку с виртом - РАЗМЫШЛЕНИЯ Теймура Атаева

Автор: Теймур Атаев

Так ли безосновательна тяга любящей жены к виртуальному пространству?

Просто механический поиск?

Женщина и интернет...Наверное, это - одна из глубоких тем сегодняшнего дня для серьезнейшего исследования. Но возможно ли в принципе подойти к определенному знаменателю в данном направлении? Или хотя бы приблизиться к пониманию того, что привлекает наших дам сердца в виртуальном пространстве в личном плане? Наверное, мнения на этот счет разнятся. Да и не может быть по-другому: уж слишком тонок и особ мир ее величества Женщины.

Когда-то все девушки засматривались фильмом "Чего хотят женщины" с Мелом Гибсоном в главной роли. Но предоставила ли картина однозначный ответ на первые два слова в ее названии? Аналогичный результат будет просматриваться и после публикаций сотен многостраничных аналитических выкладок на данную тему. Потому что задача разработки, скажем, некой, единой на все времена, шкалы интереса к сетевому пространству, просто-напросто неосуществима. Вряд ли кто-нибудь выдаст готовое умозаключение в этом направлении.

Другое дело, можно предполагать, ощущать, да и выдвигать различные взгляды на ситуацию в целом, исходя из конкретного случая или цепочки фактов. Основой для этого, в немалой степени, является жизненный опыт, наработанный из откровенных бесед, наблюдений и ряда иных факторов. Так вот, в последнее время в этом контексте явно просматривается некий феномен (если уместно использование данного понятия) в ракурсе взаимоотношений: замужняя женщина - Интернет.

Что здесь феноменального, сразу удивится читатель? Разве семейные представительницы прекрасной половины человечества не имеют права пользоваться электронными наработками современности в полном объеме? Упаси Господь, кто бы сомневался, речь, однако, в корне о другом. Слишком большой процент когорты замужних женщин довольно активно знакомится в сети с представителями противоположного пола. Но ведь это не возобраняется, - отпарирует читатель, - мало ли, каковы цели знакомств: беседа по интересам; получение совета в каком-нибудь вопросе и аналогично. Правильно. Но анализ ситуации свидетельствует несколько об ином.

Семейная женщина в такого рода случаях находится как бы в поиске себя. Звучит туманно? Завуалированно? Непонятно? Да, с любым из этих определений можно согласиться. Но что в реалии подразумевает автор?

Прежде всего, конкретизируем, что процент желающих общения в сети замужних женщин вырос неимоверно. Тут, безусловно, присутствует важнейший нюанс: немалая категория лиц стала более раскованной, т.к. общение происходит вне сайтов прямых знакомств. Те же Facebook, Х, Instagram не являются порталами знакомств, поэтому на них нет смысла скрываться с точки зрения фотографии и описания семейного статуса. В свете сказанного, автор готов принять во внимание очередной контр-аргумент, что-де на различного рода сайтах знакомств присутствовало немало женщин, так и так не скрывавших свою внешность и наличие семьи. Действительно. Но масса лиц именно после открытия порталов "воспоминаний" или общений между друзьями стала "легализовываться" спокойнее.

В целом, разговор ведется о тех замужних женщинах, кто, приняв решение пообщаться, нередко даже не может сформулировать конкретный интерес в этом контексте. Для них лишь вполне очевидно наличие некоторой неудовлетворенности семейной жизнью. Данное понятие вбирает в себя любой разрез, включая, чаще всего, психологический оттенок. Поэтому автор говорит о состоянии, определяемым им как внутренний поиск себя. А вот конечная форма поиска может варьироваться: от нахождения конкретного партнера для беседы вплоть до каких-то отношений в перспективе (хотя последний вектор может изначально чувствоваться опосредованно).

Только ли физиология?

Чаще всего считается, что, идя на виртуальный контакт в плане общения, замужняя женщина, прежде всего, преследует цель как-то "сгладить" свою физиологическую неудовлетворенность в семье. Естественно, мы не проводили опросов на этот счет, да и не ставили этой задачи. Но признаем, что, наверняка, некоторое количество женщин действительно ищут "это". Однако, насколько усматривается, все же далеко не поиск "клубнички" в чужом саду является основополагающим для начала общения. Здесь, больше функционирует психологическая подоплека. А именно, поиск "нехватающего" в социальном плане, исходящего от элементарного неприсутствия в семье фактора общения с мужем в необходимом количестве, некоторого взаимонепонимания с ним же (интеллектуальный, бытовой, какой-то иной аспект) или невнимательности супруга к жене (вариации данного пункта различны).

Прошу учесть, что в рассматриваемом контексте речь идет о любящих женах, благовоспитанных, обустроенных в жизни, посему не желающих найти себе посредством вирт-пространства любовников. Т.е. здесь "сюжет" физиологии основным не высвечивается. Скорее, супруга пытается восполнить становящийся ощутимее пробел (назовем так) во взаимоотношениях с мужем. Не суть важно, проявляющийся внезапно или постепенно, но просматривающийся отчетливо. Тонкость в том, что непосредственно источник пробела для жены далеко не всегда однозначно очевиден. Иногда она "дотрагивается" до него, иногда ощущает контурно, чувствуя внутреннее беспокойство, нередко доходящее до съедания себя от недопонимания ответа на вопрос: "Почему стало так, а не иначе"?

Так вот, на каком-то этапе виртуального общения с кем-либо, замужняя женщина вдруг чувствует, что ей становится легче. То ли родственная душа находится, то ли поддерживающий с ней контакт мужчина как-то умудряется воздействовать на те или иные ее струны. В таких случаях ей очень часто даже сложно определить сразу - что же произошло? Она ведь искренне любит мужа, с материальной стороны все вроде неплохо, да и дети ухожены.

Следовательно, тогда имеются тогда какие-то значительные факторы, не просто вынуждающие жену продолжать параллельное замужеству общение в сети (во-первых), но и способствующее постепенному нахождению ею себя вне дома (во-вторых).

Парадокс тут в том, что обычно первостепенным для фиксации в этих моментах предстает второй ракурс. Т.е. итог как бы затмевает базис. Что вполне объяснимо: женщина-то изначально не особо вдается в мотивы, побудившие ее вступить на первый этап - общение с незнакомым виртуальным собеседником. А уже когда она начинает ощущать некую легкость и спокойствие в реальной жизни после виртуала, то лишь констатирует это как факт.

Другое дело, первоначальная эйфория, способствующая пробуждению внутренней убежденности, что она начала находить себя, постепенно приводит к недовольству собой в ином разрезе. Повторимся, речь идет о верной, любящей супруге, даже в страшном сне не думающей об измене любимому. Но на поверку она ведь вынуждена как-то раздваиваться между любимым мужем и понимающим ее в других вопросах виртуальным собеседником. Посему в ней начинает проявляться внутренняя борьба иного рода - не изменяет ли она супругу?

Апогея же это противоречие достигает тогда, когда замужняя женщина оказывается перед фактом привыкания к виртуальному общению, вернее к конкретному партнеру. Без чего уже не воспринимает свой мир. И этот треугольник становится частью ее жизни.

И вдруг, как искра выстреливает в мозгу - что я делаю? Как я живу? Сколько это может продолжаться? Но механизм нового образа жизни уже запущен, становясь привычным. Отказаться от поглотившего тебя ритма жизни кажется невозможным. Тем самым, замужняя женщина сталкивается с подобием некоего рушения внешне упорядоченного внутреннего мира.

Где же выход?

Для начала, небольшое лирическое отступление. Согласимся, что, несмотря на оголтелую деятельность глобал-бомонда по нивелированию культурно-духовных традиций наций и народностей, в целом большая часть девушек желает иметь семью и чувствовать себя матерью будущих детей в окружении единственного и любимого на всю жизнь мужа. К слову, данная тенденция прекрасно преломилась в фильме "Мой личный враг" по роману Татьяны Устиновой. В условиях, когда в последние годы в ходу произведения (литературные и кинематографические), в буквальном смысле демонстрирующие понимание ракурса разбития семьи, связи юной леди с женатым и даже оправдывающие адюльтер, данный фильм продемонстрировал иную подоплеку отношения девушек к созданию семейного очага. Причем двое из них трудятся на телевидение, что разбивает еще один стереотип - здесь-де правят иные ценности. Так вот, все три девушки-подружки, одна из которых уже замужняя, думают о реально здоровой семье. Основанной на любви, и где слышны звонкие голоса детишек. Да, не являясь основной, эта тема преподносится ненавязчиво, но она улавливаема.

Читатель может усомниться в причинах остановки автора на кинофильмовской ноте, названной им лирическим отступлением. Однако, в основе этого лежит демонстрация того факта, что какой бы повсеместно оголтелой (прямой или завуалированной) не была реклама несемейной жизни, большинство девушек искренне надеются встретить того единственного, с кем захотелось бы создать семью раз и навсегда. Семью - в высшем понимании этого слова, основанной на любви и взаимопонимании.

В нашей статье как раз рассматривается ситуация, когда вышеописанные желания осуществились. Но, по тем или иным причинам, спустя определенный промежуток времени, замужняя женщина, при всей любви к мужу, начинает искать некий виртуальный вариант для заполнения проявляющейся ниши в ее жизни. Вроде как должной быть заполненной взаимоотношениями с мужем, но...

В ряде случаев супруга пытается как-то поговорить со своей второй половинкой. Без каких-то скандалов или претензий, но с описанием испытываемого ею дискомфорта. Однако, в случае возникновения данного диалога в семье, считающейся обеспеченной, ситуация может разрешиться довольно своеобразно. Прежде всего, муж, обеспечивающей жену от и до, с предоставлением ей всех возможностей заниматься собой (внешностью, спортом и т.д.), удивляется, так сказать. И спрашивает: "Может, тебе чего-то не хватает?". Предлагая взять дополнительную прислугу или ездить с шофером, а не самой водить машину.

Наверняка, кто-то, не желая обидеть супруга, согласится с материальным фоном происхождения дискомфорта. А если нет?

Причем тут "Молчание ягнят"?

Насколько усматривается, замужняя женщина уже на начальном этапе поиска самой себя (остановимся на данной формулировке) через призму виртуала, все же должна как-то покопаться в себе. Попытавшись разобраться, к чему конкретно ее тянет в виртуальном общении. Что она хочет услышать или уловить по отношению к себе.

Вот здесь представляется уместным вспомнить блестящие рассуждения психиатра, доктора Лектера из экранизированного романа Томаса Харриса "Молчание ягнят", прозвучавшие в его диалоге с агентом ФБР Клариссой Старлинг. Возможно, кто-то может посчитать пример некорректным, но он слишком жизненный с точки зрения психологии. Напомню, в данном диалоге речь шла о преступнике, убивающем жертвы женского пола.

Прежде всего, фиксировал врач-психиатр, "надо задать вопрос: что есть вещь в сути своей?". Потому что убийство само по себе (т.е. действие) - следствие (итог). А вот что делает преступник "изначально, что им руководит?". Молоденькая студентка перечисляет важные, с ее точки зрения, мотивы: "Злость, разлад с обществом, сексуальная неполноценность", но получает однозначное "Нет", потому что, раскрывает доктор Лектер, обсуждаемый индивидуум "жаждет недоступного". Желание достижения недостижимого начинается путем отыскания какой-то вещицы, способной "удовлетворить нашу жажду", ведь мы "домогаемся доступного".

Этот подход психиатра можно назвать блестящим. Потому что он расставляет практически все точки над "I". А отсюда однозначно высвечивается, что виртуальное пространство в плане общения, как элемента нахождения чего-то недостающего для замужней женщины внутри дома, это следствие. Т.е., во-вторых. Да, она стремится к вирт-пространству, но почему? По какой причине оказывается втянутой в мировую паутину общения?

Ладно еще, если данная картина как-то вдруг прерывается, а нить обрывается. Но ведь мы рассматриваем ситуацию с продолжением. Как бы многостраничный сериал, когда женщина оказывается перед фактом привязанности к "третьему", фактически создавая (или входя) в сети треугольника (пусть и не любовного, как такового).

Самое прискорбное в этой ситуации, что женщина втягивается довольно основательно. Хорошо, конечно, если бы это помогло ей наладить ситуацию в семье. Но ведь обстановка не меняется, а трещина недопонимания расширяется. И здесь начинаются мучения (кто-то скажет, угрызения совести) следующей ступени: "А не изменяю ли я мужу?". Семье, ребенку, наконец, продолжая жизнь "втроем"?

Это - серьезнейший момент, потому что свое привыкание к виртуальному собеседнику немало женщин приравнивают к измене, даже если и не говорят об этом вслух. Здесь нет никакого парадокса. В качестве подтверждения чего можно вспомнить фильм "Храни меня, мой талисман". Где героиня любима мужем и любит его, а к ней проявляет интерес некто. В-общем, как-то она оказывается у него. Сидят. Кадр уходит. Новый кадр. Возможно, утро уже. Они сидят в той же позе (это была единственная встреча их один на один). В одной из передачи "Кинопанорамы" ведущий задает вопрос актрисе: "Так произошло между героями ЭТО?". Актриса подошла к ответу довольно своеобразно. С ее слов, когда она была в Закавказье (Южный Кавказ), многие мужчины и женщины также интересовались этим вопросом, часть из которых убежденно заявили, что в случае наличия физической близости можно говорить об измене, в противном случае - не полностью. На что она высказала свое мнение - для нее не суть важно, дошло дело до конца или нет, т.к. сам факт встречи героини втайне от мужа с чужим мужчиной уже является изменой.

Так что оценка немалым количеством замужних женщин становящегося нормой виртуального общения "на стороне" в качестве измены не удивительна.

В целом, можно довольно обстоятельно описать происходящие внутренние переживания и сомнения у женщины, но, думается, общая ситуационная канва ясна. Безусловно, объект напротив может находиться на совершенно другом полюсе, но суть проблемы-то это не меняет. К сожалению, замужняя женщина не всегда понимает, что для очень большой массы мужчин обладание ею (в ее статусе), вне зависимости от формы (пусть даже только посредством ее дум о "чужом") является своего рода психологической победой. Ведь он чувствует себя победителем, ощущая определенную направленность к себе "занятой" своим мужем женщины (как в реале, так и в виртуале).

Нередко женщина на этом виртуальном поле, даже несмотря на все свое желание выбраться из него, уже не находит в себе сил для этого. Тем более что источник происхождения своего виртуального влечения ей вполне ясен.

Мужа - на ковер!

В данном разрезе автор не исключает обращения к использованию метода, применяемого при политическом урегулировании мировых конфликтов. Звучит нереально? Почему? Конфликт есть конфликт, в общем-то, вне зависимости от того, несет он межэтнический, межрелигиозный или межличностный характер. Правда, последний еще может включать элемент конфликта с самим собой. А в мире имеется приличный опыт ненасильственного политического разрешения конфликтов. Другое дело, последние, в общепланетарном масштабе, являются реальной угрозой выживанию человечества, а в нашем случае возникает опасность слома семьи. А это - важнейшая часть сотворенного Всевышним мироздания. Так что суть конфликта остается единой, вне ранжира и "объема".

Не случайно, выдающийся норвежский ученый, специалист в области конфликтологических проблем Йохан Галтунг сравнивает исследования и практическую деятельность по урегулированию конфликтов с медициной. В обеих дисциплинах выделяются три основных задачи: диагностика; составление прогноза; терапия. Параллельно в анализе международных отношений Й.Галтунг попытался опереться и на социологию. Что же мешает воспользоваться его наработками?

Действительно, желательно все же попытаться еще раз разобраться в первопричине происходящего. Диагностировать себя и всю обстановку вокруг. Раз уж дошло до терапии, то важно определяться с лекарственными препаратами. Вот здесь на поверхность выходит образ мужа, искренне любящего свою половинку супруга. Гипотетически, это состоявшийся, самодостаточный мужчина, крепко стоящий на ногах. Женившийся по любви, пусть, допустим, с некоторой долей здорового практицизма (уровень семьи избранницы, ее ум, внешние данные и т.д.).

Но после женитьбы во многих семьях, построенных на любви, происходит некий парадокс. Чувства остаются; тончайший физиологический ракурс в целом находит свое применение; материальный фон на достаточном уровне. Но...появляется значительнейшее Но. Вызываемое как бы привыканием к этому течению жизни.

Дело не в монотонности, как может кто-то подумать. В корне наоборот. Здесь возможны походы в театр, в гости, прием гостей и т.д. Но пропадает некий пиетет волшебства встреч, желание неожиданных сюрпризов, внезапных проявлений нежности или страсти. Опять-таки, не обыденность правит, нет. Просто появляется стандартность жизни, движений, действий, как обязательность элементов в короткой программе фигурного катания. В общем и целом, ответственность за такой ход событий лежит больше на мужчине. Почему?

Любящий муж, удовлетворяющий жену по многим жизненным параметрам, считает, что тем самым он исполняет свой основной супружеский долг, а потому внутри себя спокоен за тыл, так сказать. Чувствуя ответную любовь, радуясь появлению на свет младенца, цементирующего семью, муж несколько успокаивается, считая, что жизнь удалась. Он полностью доверяет жене, не ревнуя ее даже к виртуальному миру, будучи убежденным, что все делает во имя нее, ребенка (детей), семьи. Но тонкость в том, что во всех этих проявлениях функционирует уже как бы механизм. Т.е. действия осуществляются как бы по-обязанности, когда мужчина, сыграв свадьбу и в принципе живя интересами семьи, как бы расслабляется, не ставя целью удивлять супругу неожиданностями.

Тем самым, постепенно начинается подтачивание цемента взаимоотношений, хотя какие-то недомолвки или мини-скандалы не обосновываются внутренним недовольством жены из-за глобальной проблемы. Каждый всплеск эмоций супруги муж склонен рассматривать (причем вполне искренне) как проявление ее недовольства по конкретному поводу. Но постепенно устоявшаяся размеренность жизни оказывается "востребованной" и физиологическим аспектом.

Вспомните, как этот контекст четко отражен в фильме "Привычка жениться". Когда страстно желающий певицу (в исполнении обворожительной Ким Бессинджер), преуспевающий молодой человек (Алек Болдуин), после женитьбы на ней, спустя годик уже не так рвется побыть с ней, предпочитая решать в постели рабочие проблемы. Но это, естественно, протекает не отдельно от других семейных проблем, и пара расходится (правда, чтобы вновь сойтись спустя какое-то время).

Допустим, в описываемых нами случаях речь о разводе не идет, к тому же в семье все время слышны голоса растущих детишек, любимчиков папы и мамы. Муж спускает недовольство и негромкие претензии жены на тормоза, а вот последняя начинает искать пути поиска недостающего, оказываясь в пространстве, называемым виртуальным. Но лишь называемым, потому что в действительности - это прообраз реальной жизни, в некоторых случаях, оказывающейся значительно реальней реального образца (тафтология допущена сознательно). Мало этого, сей мир даже более открыт для души, откровений, взаимоотношений. А дальше...см. начало статьи.

Ага, подумает кто-то, все дело в вирте. Долой сеть и доступ к компьютеру для жены. Тогда и телефон убрать? Приставить охранника на весь день? Или забросать модными безделушками, фактически посадив жену в золотую клетку? Но разве это решение проблемной ситуации? Дело ведь не в просто в выходе в мировую половину неудовлетворенной (не физически) жены. Она не хочет и не думает об измене. Она лишь ищет себя...Недостающее (вспомним рассуждения доктора Лектера и не будем повторяться).

Давайте разговаривать!

Поэтому, на основе вышеизложенного, однозначно просматривается необходимость обязательного высказывания женой своих претензий мужу на начальном пути внутренней неудовлетворенностью течением жизни. Не нужно бояться прямых разговоров, т.к. ситуация может усугубляться ежедневно. А, накапливаясь, искра неудовлетворенности вполне может сфокусироваться в отрицательную энергию. Как выливающейся в плане выхода в постоянные скандалы на ровном (и не ровном) месте, так и ищущей своего разрешения в ином измерении. Где на первом месте оказывается все то же притягательнейшее виртуальное пространство.

Но разве жизнь в треугольнике устраивает супругов? Как минимум, одного из них? Думается, вопрос риторический. Так не лучше ли стараться слышать друг друга, внимательно относясь даже к элементарным намекам или сигналам? Пока еще не SOS, но имеющих тенденцию к таковому.

Нежелание супруги ставить этот вопрос сразу подтачивает обстановку. Ненавязчиво. Мягко. Пунктирно. Но подтачивает, ослабляя узы. Вполне очевидно, что супруга первоначально может как-то постесняться высказаться на этот счет, видя реальную занятость мужа и его стремления все делать во имя семьи. Но, согласимся, лучше определить и озвучить проблему по горячим следам, чем поднимать ее, когда она уже перейдет в "тяжелую весовую категорию", на уровень терапевтического вмешательства. Просто здесь нужна трезвость и объективность с обоих сторон, что вполне может сыграть главенствующую роль в заполнении зияющей пустотами отдельных частей семейной ниши!