Разведенные люди вспомнили об ускоривших крах брака событиях

Мужчины и женщины рассказали о последних каплях, переполнивших чашу терпения и мотивировавших расторгнуть брак. Свои истории разведенные люди вспомнили в разделе AskReddit форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна из женщин рассказала, что ускорившим ее решение развестись событием стало нарушение мужем договоренностей, касавшихся его алкогольной зависимости.

Некоторые женщины решились на развод после того, как увидели, как брак с абьюзивным партнером влияет на детей, которые, живя в страхе, начинали копировать поведение мужа.

Многие пользователи пожаловались на то, что супруги не только были пойманы на измене, но продолжили крутить романы на стороне, когда им дали второй шанс.