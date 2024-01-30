Психолог дала советы, как правильно общаться с токсичными людьми

Самая здоровая реакция на токсичное окружение - как можно скорее выйти из него. Но бывают случаи, когда это невозможно. О том, как общаться в токсичной среде, "Газете.Ru" рассказала психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова, передает Day.Az.

Первый совет - подарить карандаш.

"Попробуйте подарить человеку, с которым вам тяжело общаться, какую-то простую, ни к чему не обязывающую вещь - например, карандаш. Не принять его он не сможет: это ведь всего лишь карандаш. А приняв от вас подарок, он вступает с вами в своего рода отношения, в которых нет места злобе и негативу. Ведь обычно мы дарим подарки тем, кого ценим и любим. Человек даже становится слегка обязанным вам, как при любом подарке: мы чувствуем себя немного "в долгу" перед дарящим. Таким образом, через простую безделушку вы выстраиваете новый вид отношений, "программу" которых мы все знаем по умолчанию", - рекомендовала она.

Если же этот человек настолько сложный, что даже такое действие не представляется возможным, сделайте это мысленно.

"Представьте себе в деталях, как дарите человеку что-то (в мыслях это может быть не карандаш, а что-то большое и красивое - например, букет цветов). Вы работаете с образом токсичного человека внутри вас, трансформируя его. Ведь в итоге степень "токсичности" людей определяется именно вашим восприятием", - добавила эксперт.

Хорошим вариантом также будет не принимать токсичность на свой счет.

"Если к вам пришли с подарком, а вы его не принимаете, то он принадлежит тому, кто его дарит. До тех пор, пока вы не согласились его принять. Так же дела обстоят со злостью, ненавистью и негативом от других людей. Пока мы их не принимаем, они остаются у дающего. Если посмотреть на ваши отношения с токсичным человеком, как на баланс "брать - давать", получится, что он провоцирует вас и выливает на вас свой яд. Ваша ответственность - принимать или не принимать это на свой счет (и от этого уже обижаться, грустить, страдать). Каждый человек может отдать только то, что у него в избытке. У кого-то это злость, ярость. Попробуйте каждый раз, когда человек вам предлагает что-то из своего ассортимента, представить, что вам предлагают яд. И вы абсолютно уверенно можете не принимать его: это ваш выбор. Такой метод поможет вам оставаться спокойным и контролировать свои эмоции", - отметила психолог.

Зродникова также рекомендовала развивать у себя ассертивность.

"Признак силы - не агрессия или громкий крик, а спокойствие и уверенность в себе и своих действиях. Если уж вам приходится общаться с "токсиком", примите это как возможность личного роста. При любой возможности тренируйте ассертивность: умение твердо, но не агрессивно отстаивать свое мнение или границы. Как только вы дали слабину - скатились в эмоции, ярость, крик или в жертву - вы попали на его поле, где он вас явно переиграет. Вам нужно быть "выше этого", - резюмировала она.