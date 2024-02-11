11 февраля 2024

11 февраля 2024 11:43

Названы три красноречивых признака серьезного кризиса в отношениях

Психотерапевт Олдрич Чан назвал три признака, которые указывают на серьезный кризис в отношениях. Его слова цитирует Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым признаком проблемного брака Чан считает критику по поводу характера партнера. По его мнению, даже во время ссор не нужно делать обидные замечания и отпускать саркастические реплики, так как это не поможет решить разногласия, а лишь эмоционально отдалит партнеров друг от друга. Также не сулит ничего хорошего уверенность одного из них в собственном моральном превосходстве над другим супругом.

Еще одним красноречивым признаком серьезного кризиса в паре Чан назвал нежелание обсуждать проблемы. В этом случае партнеры стараются просто не замечать их. Психотерапевт уточнил, что иногда действительно полезно остыть и подумать, прежде чем начинать разговор, но постоянно молчать и копить недовольство вредит отношениям.

Третий признак раскола в браке, по мнению психотерапевта, - это нежелание одного или обоих партнеров улучшать взаимоотношения и преодолевать разногласия. Чан подчеркнул, что равнодушие является самым разрушительным для отношений поведением, так как указывает на то, что супруги не хотят или не могут продолжать оставаться вместе.


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