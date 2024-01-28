Ученые назвали недостатки занятий спортом с партнером

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре назвали недостатки занятий спортом с партнером. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые заявили, что занятия спортом с партнером негативно влияют на эффективность тренировок. По их мнению, более высокий уровень физической активности требует большего изменения образа жизни, а совместно сделать это сложнее.

В исследовании приняли участие 240 человек. Они носили фитнес-трекеры, которые фиксировали количество шагов, частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и минуты активности. Участников разделили на две группы: первая тренировалась парами, вторая занималась отдельно. В результате более эффективными оказались тренировки в одиночку.

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