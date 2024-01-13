13 января 2024

13 января 2024 11:25

Установлено, какие шутки больше нравятся мужчинам и женщинам

Психологи из Оксфордского университета выяснили, что мужчинам больше нравятся визуальные шутки и фарс больше, чем женщинам. Вторые отдают предпочтение шуткам о политике и семейных отношениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Humor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В работе приняли участие 3 тыс. человек, посетивших выставку опубликованных в журналах в период с 1930 по 2010 год карикатур. Всего было представлено 19 пар изображений. Участники должны были назвать наиболее им понравившиеся картины.

Оказалось, что мужчины оценили фарсовые карикатуры, например падение банок с краской на хорошо одетых людей на улице, выше, чем женщины. Однако шутки о семейной жизни и политических проблемах им показались неинтересными.

"Кажется, женщины могут быть более глубокими и предпочитают более тонкие шутки об отношениях и о том, как взаимодействуют люди. Результаты можно объяснить тем, что женщины обычно проводят больше времени за обсуждением социальных отношений, в то время как мужчины больше сближаются за счет подшучивания и попыток рассмешить друг друга. Женщины более рефлексивно относятся к миру и анализируют его, мужчины же, как правило, более поверхностные", - объяснили ученые.


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