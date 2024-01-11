11 января 2024

11 января 2024 09:14

Девушке постоянно врущего парня дали совет

К специалистке по отношениям Колин Нолан обратилась девушка, которая призналась, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет ей. В комментарии для Mirror коуч дала совет девушке, отчаявшейся в попытках наладить отношения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка призналась, что живет с избранником около двух лет, однако в последние месяцы возникают постоянные ссоры по непонятным причинам. "Думаю, отчасти проблема в том, что я не полностью ему доверяю. Он никогда не давал мне оснований подозревать его в измене, однако он все время лжет по пустякам. Не знаю, почему он это делает", - рассказала она.

Так, однажды девушка узнала, что вместо визита к маме парень устроил тайные посиделки с друзьями. Это ее расстроило, и после ссоры парень ушел из дома, хлопнув дверью.

Нолан ответила, что причиной вранья может быть как раз то, что парень чувствует недоверие. Таким образом, по мнению коуча, он может пытаться избежать неверного толкования своего поведения.

"Подумайте, что может быть причиной ваших проблем с доверием. Возможно, вам постоянно врали в прошлом? Объясните своему парню, что важно открыто говорить обо всем, так как это укрепляет доверие. В то же время можно предположить, что если он обманывает в мелочах, то не говорит правду и о важных вещах", - отметила Нолан.

Специалистка порекомендовала девушке поговорить с партнером о границах, которые подходят им обоим. По мнению Нолан, для налаживания отношений требуется больше открытости с его стороны и меньше чрезмерной реакции с ее.


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