Раскрыты главные плюсы и минусы отношений на расстоянии

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова заявила, что главным недостатком отношений на расстоянии является невозможность заняться сексом с партнером и недоступность тактильного контакта. Другие минусы и некоторые плюсы такого вида отношений она раскрыла "Ленте.ру".

Грязнова подчеркнула, что преимущества и недостатки отношений на расстоянии будут разными для каждого человека. Однако очевидными минусами она назвала невозможность в любой момент обнять и поцеловать партнера и заняться с ним любовью. В этом случае для создания иллюзии присутствия человека психолог посоветовала отправлять друг другу милые веще. "Подарки помогут обоим партнерам ощущать себя в более гармоничных отношениях, потому что это знак особого внимания и расположения с двух сторон", - объяснила она.

Еще одним очевидным минусом Грязнова назвала отсутствие избранника рядом в важные моменты. При этом психолог отметила, что, когда люди читают сообщения от близких, они часто окрашивают текст своими эмоциями, которые не всегда соответствуют тем, которые имел в виду автор. Избежать недопонимания в этом случае, по мнению психолога, отчасти поможет разный тип взаимодействия: сообщения, смайлы, голосовые, видеозаписи, видеозвонки.

К плюсам отношений на расстоянии Грязнова отнесла тот факт, что партнеры могут представать друг перед другом в самом лучшем виде и в прекрасном настроении. В этом случае каждая встреча превращается для них в романтический праздник. Также в качестве преимущества психолог выделила новизну и радость от предвкушения предстоящей встречи.